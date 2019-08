Il caso delle società terze che potrebbero ascoltare conversazioni registrate da Siri

Marco Carta commenta il caso del furto delle magliette e la polemica sul Modena Pride : A distanza di alcune settimane dallo scandalo che lo ha travolto, Marco Carta torna a parlare del caso del presunto furto di magliette. Il cantante sardo è stato infatti accusato di furto aggravato in concorso insieme all'amica Fabiana Muscas, con cui avrebbe tentato di taccheggiare sei magliette del valore complessivo di 1200 euro in un noto centro commerciale milanese.Il vincitore di Amici si è da subito professato come innocente, ...

caso Emanuela Orlandi - analisi delle ossa : tutti i reperti precedenti al 1800 : E’ ripresa questa mattina l’analisi morfologica dei reperti ritrovati negli ossari nel Campo Santo Teutonico, nell’ambito delle incombenze istruttorie del Caso Orlandi. Al Campo Santo Teutonico anche oggi hanno operato il prof. Arcudi e il suo staff, il personale della Fabbrica di San Pietro e del COS, il Centro Operativo di Sicurezza della Gendarmeria Vaticana. Presenti il Promotore di Giustizia del Tribunale dello Stato della Città del ...

caso Emanuela Orlandi : ripresa l’analisi delle ossa nel cimitero teutonico [GALLERY] : Questa mattina sono riprese le operazioni al cimitero teutonico in Vaticano sul Caso Orlandi. Come indicato nel decreto del Promotore di Giustizia della Santa Sede, Giovanni Arcudi con il suo staff – alla presenza del perito di fiducia nominato dalla famiglia Orlandi – ha iniziato l’analisi morfologica dei reperti ritrovati negli ossari, composti da ossa e frammenti ossei. L’analisi sarà effettuata secondo i protocolli ...

Reddito di cittadinanza - a chi va il record delle domande accolte (mentre scoppia il caso navigator) : Sono 1,4 milioni le domande per il Reddito di cittadinanza presentate finora, quasi 900mila quelle accolte, secondo i numeri...

caso Orlandi - dopo la scoperta delle tombe vuote delle principesse il 20 luglio saranno aperti gli ossari : Al mistero di Emanuela Orlandi si aggiunge ora il giallo delle principesse. I loro resti, infatti, avrebbero dovuto essere sepolti nelle due tombe aperte, l’11 luglio 2019, nel Cimitero Teutonico all’interno del Vaticano. Proprio lì dove la famiglia Orlandi sospettava, stando ad alcune segnalazioni, che fosse sepolta anche la ragazza scomparsa all’età di 15 anni nel 1983. Ma nei due loculi non è stato trovato alcun resto umano. Ora il Vaticano ...

Le compagnie telefoniche dovranno rimborsare i soldi per il caso delle bollette ogni 28 giorni : Le compagnie telefoniche che hanno applicato i rimborsi a 28 giorni per effetto della decisione del Consiglio di Stato che ha respinto il loro appello dovranno ora restituire i ‘giorni illegittimamente erosi’ dal giugno 2017, quando cambiarono le contabilità dei mesi.La sentenza del Tar, oggi confermata, prevedeva inizialmente la ‘restituzione’ di questi giorni entro il 31 dicembre 2018, ma il ricorso delle ...

caso Emanuela Orlandi - mistero sulle ossa delle principesse. La rivelazione : “Membri della Banda della Magliana sanno cosa è successo” [FOTO e VIDEO] : Regna ancora il mistero sul Caso di Emanuela Orlandi, la ragazza scomparsa in circostanze inspiegabili nel giugno del 1983. Ieri sono state aperte due tombe nel Cimitero Teutonico dopo diverse segnalazioni e il mistero si è infittito ulteriormente. Il giorno dopo l’apertura delle tombe, il Vaticano precisa che il risultato, che ha “sorpreso tutti”, “smentisce” l’ipotesi che Emanuela Orlandi fosse sepolta lì e ...

caso Orlandi : l'apertura delle due tombe : Hanno dato esito negativo le nuove ricerche in Vaticano legate al Caso Emanuela Orlandi, la ragazza scomparsa nel 1983. Nelle due tombe esaminate non è stato trovato alcun reperto umano, né urne funerarie. Sotto uno dei due sarcofagi c'era una stanza vuota. Sul posto anche il fratello di Emanuela, Pietro. (Lapresse) Redazione ?

caso Orlandi - le due tombe aperte al Cimitero Teutonico sono vuote. Fonti del Vaticano : “resti delle principesse portati altrove” [FOTO] : “Nel corso degli anni sono stati fatti dei lavori di rifacimento ed è ragionevole pensare che i resti appartenenti alla principessa Sophie von Hohenlohe e alla principessa Carlotta Federica di Mecklemburgo siano stati portati altrove“. Cosi’ Fonti del Vaticano replicano – parlando con l’Agi – a chi oggi ha definito inquietante il fatto che non ci fossero resti umani nelle due tombe, aperte su richiesta della ...

caso Orlandi - dal cemento ai corpi spariti delle principesse : tutti i punti da chiarire delle tombe vuote al Cimitero teutonico : “Tutto mi aspettavo tranne che trovare tombe vuote”. È il commento di Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela, dopo che, proprio su richiesta della famiglia della ragazza scomparsa nel 1983, il Vaticano ha aperto due tombe all’interno del Cimitero teutonico. “Tutto mi aspettavo tranne le tombe vuote. Incredibile. Credo – ha aggiunto Pietro Orlandi – che si dovrà andare avanti e spero in una collaborazione onesta. Finché non troverò ...

Orlandi - sorpresa all’apertura delle due tombe al cimitero Teutonico : sono vuote |Il caso : L’annuncio era stato dato dal direttore «ad interim» della Sala Stampa della Santa Sede, Alessandro Gisotti. «La decisione presa in seguito alla denuncia della famiglia»

caso Bellomo - “controllava foto e like sui social delle allieve e le umiliava su rivista online. Obbligo di dress code e fedeltà” : umiliava le allieve che non assecondavano i suoi desiderata “anche attraverso la pubblicazione sulla rivista on line della scuola delle loro vicende personali, e minacciandole di ritorsioni sul piano personale e professionale”. Controllava i loro like, i post sui social, imponeva loro di cancellare amicizie e fotografie. Di essere reperibili in qualsiasi momento. Di non sposarsi e di essergli fedeli per tutta la durata del ...

Rino Formica e il caso Moro : «La prigione delle Br? Lo Stato non ha voluto trovarla» : L’ex ministro: «Noi socialisti incontravamo persone che avevanocontatti con i brigatisti: di questo avevamo informato il QuirinaleDissi a Craxi di non andarsene dall’Italia, poi non l’ho più sentito»

Scontro Dirisio-Carta sul caso delle magliette : "Hai scritto queste cose?" - : Serena Granato Marco Carta ha risposto alle critiche ricevute da Luca Dirisio, il quale lo accusa di spettacolarizzare l'affaire "La Rinascente" in tv “Siate gentili con me e con questo disco, nei vostri articoli” ha esordito così Marco Carta, nella sua ultima intervista concessa a "Il fatto quotidiano". Nell'intervista promozionale per il nuovo disco "Bagagli leggeri" e del libro "Libero di amare", Carta ha rilasciato alcune ...