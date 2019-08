Il caso delle società terze che potrebbero ascoltare conversazioni registrate da Siri

Il caso delle gemelle siamesi Marieme e Ndeye - il padre rifiuta operazione rischiosa : Il caso delle gemelline siamesi Marieme e Ndeye sta dividendo la Gran Bretagna: il dilemma è tentare o meno un’ operazione chirurgica molto rischiosa per dividere le piccole, nate in Senegal, che condividono il fegato, l’apparato digerente e l’intestino. Il padre Ibrahima Ndiaye ha deciso di non farle operare perché una delle due potrebbe morire: Marieme e Ndeye sono riuscite a sopravvivere sorprendendo i medici che davano loro ...

Marco Carta commenta il caso del furto delle magliette e la polemica sul Modena Pride : A distanza di alcune settimane dallo scandalo che lo ha travolto, Marco Carta torna a parlare del caso del presunto furto di magliette . Il cantante sardo è stato infatti accusato di furto aggravato in concorso insieme all'amica Fabiana Muscas, con cui avrebbe tentato di taccheggiare sei magliette del valore complessivo di 1200 euro in un noto centro commerciale milanese.Il vincitore di Amici si è da subito professato come innocente, ...

caso Bellomo - “controllava foto e like sui social delle allieve e le umiliava su rivista online. Obbligo di dress code e fedeltà” : umiliava le allieve che non assecondavano i suoi desiderata “anche attraverso la pubblicazione sulla rivista on line della scuola delle loro vicende personali, e minacciandole di ritorsioni sul piano personale e professionale”. Controllava i loro like, i post sui social, imponeva loro di cancellare amicizie e fotografie. Di essere reperibili in qualsiasi momento. Di non sposarsi e di essergli fedeli per tutta la durata del ...