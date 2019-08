I nostri figli neri nell' estate del razzismo

Salvini - quando il ministro diceva : “I nostri agenti non sono autisti di nessuno”. Il video diventa virale dopo il caso del figlio sulla moto d’acqua : “Alcune scorte hanno un senso, alcune vanno rinforzate, altre scorte per personaggi che non corrono alcun rischio, possono essere tranquillamente eliminate per restituire poliziotti e carabinieri al loro lavoro che non è quello di fare l’autista e il cameriere di nessuno“. È il 10 aprile 2019 e il ministro dell’Interno Matteo Salvini sta partecipando alle celebrazioni per la Festa della Polizia a Villa Borghese, a Roma. ...

Ludmilla Radchenko al marito Matteo Viviani : Ero preoccupata - sei un esempio per i nostri figli : Rientrato dal suo viaggio in Islanda, la Iena Matteo Viviani ha riabbracciato la sua famiglia e la moglie, l'ex letterina di "Passaparola", ha avuto parole di stima e affetto per il suo impegno benefico che lo ha portato anche ad aver un incidente. L’ex letterina di "Passaparola" Ludmilla Radchenko ha potuto finalmente riabbracciare il marito, la Iena Matteo Viviani, rientrato dal viaggio in Islanda dopo il brutto incidente che lo ha visto ...

Moto Polizia - Lucarelli attacca Salvini : 'Non errore da papà - disastri verso nostri figli' : Che un ragazzo possa farsi un giro sulla Moto d'acqua della Polizia di Stato è un privilegio che pochi, tra cui il figlio del ministro dell'Interno, possono permettersi, seppur contravvenendo alle regole. Un abuso di potere per qualcuno, un fatto che, addirittura, dovrebbe costare le dimissioni al numero uno del Viminale o un problema di poco conto per chi, invece, reputa che l'Italia debba perdere il sonno per problemi più seri di un fatto del ...

Il genitori di Alessio - travolto dal Suv a Ragusa : "L'assassino di nostro figlio deve stare in galera per la vita. Era un bambino felice : è morto davanti ai nostri occhi" : “Abbiamo visto morire nostro figlio senza poter fare nulla”. Un Suv che piomba su due ragazzini di undici e dodici anni travolgendoli. Uno muore nell’impatto, l’altro viene ricoverato in fin di vita al Policlinico di Messina. La tragica scena si è consumata a Vittoria (Ragusa) davanti agli occhi dei genitori dell’undicenne Alessio D’Antonio, che nell’incidente è deceduto sul colpo. Il padre ...

I “no” che fanno bene alla crescita dei nostri figli : No, no e ancora no. Cosa c’è in un “no“? Una privazione, un divieto, una negazione. Quando scegliamo di dire no ai nostri bambini ci sentiamo subito un po’ in colpa, come se ci catapultassimo noi dalla parte del torto. D’altronde, resistere ai capricci o al muso lungo dei nostri bambini non è sempre facile, anzi, è una vera battaglia giornaliera ma dovete combatterla con razionalità e decisione. Sì, privare il ...

Cosa hanno in comune bilancio e ambiente? Devono essere sostenibili - per i nostri figli : Il dibattito sulla manovra correttiva al DEF che – grazie a Carola – si è svolto piuttosto in sordina ha avuto la stessa caratteristica di tante discussioni sulle recenti leggi finanziarie: guardare solo al presente.Lo sforzo dei nostri governanti è teso unicamente a trovare escamotages per mantenere promesse elettorali, farne di nuove, “rispettare i vincoli di bilancio dell’Europa”.Invece, la ...

Dentro le mense scolastiche con Marco Bianchi : mangiano sano i nostri figli? : In mensa con Marco BianchiIn mensa con Marco BianchiIn mensa con Marco BianchiIn mensa con Marco BianchiIn mensa con Marco BianchiIn mensa con Marco BianchiMarco Bianchi ci accoglie «in bianco»: indossa cuffia, calzari, camice d’ordinanza. Ci aspetta tra i fornelli di un enorme centro di cottura di Pioltello (Milano) dove ogni giorno vengono preparati 6.500 pasti da distribuire in varie scuole della provincia di Milano. Ma non è lui a ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Giovanni Malagò : “Un’eredità per i nostri figli. Mi ricandiderò al CONI” : Ieri ha vinto Milano-Cortina: le Olimpiadi Invernali del 2026 si svolgeranno in Italia! Il principale autore di questo successo è senza ombra di dubbio il presidente del CONI, Giovanni Malagò, che a “La Gazzetta dello Sport” ha rivelato: “Aspettavo a dirlo. Ovviamente si fosse perso sarebbe cambiato tutto, non avrebbe avuto senso parlare prima. Mi ricandiderò anche nel prossimo quadriennio“. Questo il segreto del numero ...

Rosanna - 4 figli disabili e la casa da evacuare sotto al Ponte Morandi : "Sconvolgere i nostri riti calmi è un disagio enorme" : Entri in casa di Rosanna e leggi in ogni particolare l’elemento della “cura”. La camere ben ordinate, suppellettili, mobili e oggetti d’arredamento sistemati per non costituire elemento indiretto di danno. Questo perché Rosanna Seminara è madre di quattro figli diversamente abili, tutti affetti, in forme più o meno gravi, dall’epilessia. E Rosanna, suo marito e i bambini, dovranno evacuare il ...

Le mamme No Pfas : “Così abbiamo scoperto di contaminare i nostri figli allattandoli” : “La cosa più drammatica è stata scoprire che con la gravidanza e l’allattamento, noi stesse contaminavamo i nostri figli con i Pfas”. Michela Zamboni è una delle “mamme no Pfas” che da quando hanno scoperto come il maggiore inquinamento della falda acquifera d’Europa ha cambiato la loro vita, si sono organizzate per ottenere giustizia e denunciare i ritardi e i silenzi delle istituzioni in Veneto. Michela Zamboni ha raccontato la ...

Taranto - scuole chiuse per inquinamento. I genitori protestano : “Abbiamo paura per i nostri figli” : Monta la protesta dei genitori degli alunni delle scuole De Carolis e Deledda del rione Tamburi a Taranto, nei pressi delle cosiddette collinette ecologiche nell'area dell'ex Ilva. Dopo che l'Arpa ha confermato la presenza di diossina in eccesso, chiedono che si intervenga il prima possibile per far tornare i ragazzi sui banchi il prossimo settembre: "Non vogliamo spostare i nostri figli. Chiediamo per loro screening completo e una nuova ...

Ex Ilva - i genitori di Taranto occupano la scuola vicino al Siderurgico : "I nostri figli in pericolo" : A scatenare la furia di alcune famiglie sono stati i nuovi dati rilevati dall'Arpa Puglia: nella parte più prossima all'edificio scolastico sono stati trovati diossine e pcb oltre quattro volte il limite consentito