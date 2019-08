I giochi delle nipotine di Elisabetta II | tra primi passi | falchi e risate

Il creatore di Assassin's Creed svela alcune delle sue idee per dei giochi che spera di poter realizzare : Patrice Desilets, creatore del franchise di Assassin's Creed, ha una mente piena di idee per nuovi giochi. A parte lo sviluppo del tanto atteso 1666: Amsterdam, Desilets ha in serbo molti progetti che spera vengano presi in considerazione in futuro.Panache Digital Games, è uno studio che sta collaborando con Take-Two per portare il titolo indie Ancestors: The Humankind Odyssey sugli scaffali quest'anno e Desilets ne è a capo."Panache ha un'altra ...

GTA Online : i giochi del Diamond Casino non sono disponibili in alcuna nazioni a causa delle leggi sul gioco d'azzardo : Rockstar ha da poco reso disponibile il lussuoso Diamond Casino per i giocatori di GTA Online, purtroppo però non tutti gli utenti potranno divertirsi con i giochi proposti a causa delle restrizioni imposte sulle leggi del gioco d'azzardo in vigore in alcuni Paesi.Alcuni giocatori hanno riportato l'impossibilità totale nell'accedere ai nuovi contenuti mentre altri parlano di limitazioni, in ogni caso i problemi si sono verificati nei territori ...