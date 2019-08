Hyundai - La Sonata Hybrid si ricarica con i pannelli solari

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 5 agosto 2019) Laha introdotto sullaladelle batterie tramitemontati sul tetto. Questa opzione, al debutto sul nuovo modello della tre volumi, consente di recuperare più energia nelluso dellauto, aumentando i tratti percorsi in elettrico e riducendo, di conseguenza, le emissioni di CO2.Prendere il sole fa bene allautonomia. Si tratta della prima applicazione di serie di una tecnologia sulla quale il Gruppo corano lavorava già da tempo, come annunciato diversi mesi fa. Nella fattispecie, la berlina sfrutta una struttura diin silicio, grazie ai quali assorbe ulteriore energia destinata alla batteria del sistema ibrido (di tipo tradizionale). Secondo i calcoli della, il pannello può contribuire dal 30% al 60% nelladella batteria ogni giorno; tradotto in percorrenze annue, sei ore di esposizione al sole quotidiana sempre ...

Digione_79 : RT @quattroruote: La #Sonata #Hybrid è la prima #Hyundai che si ricarica con i pannelli solari montati sul tetto - quattroruote : La #Sonata #Hybrid è la prima #Hyundai che si ricarica con i pannelli solari montati sul tetto… - EmfiSecurities : The Hyundai Sonata Hybrid 2020 incorporates solar panels and greater efficiency - El Carro Colombiano -