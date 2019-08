Huawei potrebbe prendere il largo in campo fotografico | come risponderà Samsung?

Il primo smartphone Huawei con Hongmeng OS potrebbe arrivare entro fine anno : Si fanno sempre più insistenti le voci relative all'imminente presentazione di Hongmeng OS, che potrebbe arrivare entro fine anno su uno smartphone fascia media. L'articolo Il primo smartphone Huawei con Hongmeng OS potrebbe arrivare entro fine anno proviene da TuttoAndroid.

Huawei potrebbe lanciare degli smartphone con i nomi P300 - P400 e P500 : Dal Regno Unito arriva la notizia della presentazione da parte di Huawei della domanda di brevetto di alcuni marchi presso l'Intelectual Property Office of the UK

Huawei Mate 30 Pro potrebbe avere due fotocamere da 40 megapixel : Huawei Mate 30 Pro, stando alle più recenti indiscrezioni, potrebbe disporre di ben due fotocamere posteriori da 40 megapixel.

Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro potrebbero avere una doppia fotocamera Sony IMX600 : Gli smartphone della gamma Huawei Mate 30 continuano ad essere al centro di indiscrezioni che provano ad anticipare le loro principali caratteristiche

Huawei Mate 30 Pro potrebbe essere già in circolazione : eccolo in alcune foto reali : Due presunti Huawei Mate 30 Pro sarebbero i protagonisti di queste foto reali, anche se con un design un po' nascosto da una cover: diamogli un'occhiata.

L'update della EMUI 9.1 potrebbe arrivare a giorni per Honor 7X - Huawei P30 e P30 Pro : Il mese scorso Honor ha rilasciato l'aggiornamento della versione beta dell'interfaccia EMUI 9.1 per Honor 7X in India, ma l'azienda ha promesso di avviare l'update nel paese anche per la versione stabile basata su Android 9 Pie entro la fine di questo mese. L'update potrebbe raggiungere anche Huawei P20 e Huawei P20 Pro tra la fine di luglio e l'inizio di agosto a livello globale.

Altro che crisi : Huawei potrebbe spedire 270 milioni di smartphone nel 2019 : Ren Zhengfei, fondatore e CEO di Huawei, afferma che il produttore continuerà a spedire un'enorme quantità di smartphone nel 2019. Ecco tutti i dettagli

Huawei potrebbe usare Hongmeng OS sulla sua prima smart TV : Huawei potrebbe far debuttare il proprio sistema operativo Hongmeng OS con la prima smart TV, che dovrebbe essere presentata in agosto.

Huawei Mate 30 Pro potrebbe utilizzare un nuovo tipo di scocca in vetro unibody : Un nuovo tipo di scocca che unirebbe il vetro del display direttamente al retro dello smartphone potrebbe vedere la luce sul prossimo Huawei Mate 30 Pro.

Potrebbe presentarsi così il Huawei Mate 30 Lite : certificato su TENAA : Pare proprio essere passato per l'ente di certificazione cinese TENAA il Huawei Mate 30 Lite, siglato come 'SPN-AL00' e con variante contraddistinta dal codice 'SPN-TL00'. Come riportato dal portale 'gsmarena.com', potremmo star parlando di Huawei Nova 5i, meglio conosciuto nei mercati d'Occidente come Huawei Mate 30 Lite. Il device in questione sembra montare uno schermo da 6.26 pollici con risoluzione FullHD+ (2340 x 1080 pixel), una

Huawei Mate 30 Lite potrebbe aver visitato il TENAA - Samsung Galaxy A50s passa su AnTuTu : Il possibile Huawei Mate 30 Lite passa dal TENAA per la certificazione, mentre Samsung Galaxy A50s si mostra su AnTuTu senza sorprese.

Huawei Mate X potrebbe arrivare prima del previsto - almeno secondo le pubblicità cinesi : Un negozio in Cina comincia a pubblicizzare il lancio di Huawei Mate X, che dovrebbe essere ormai imminente in patria.

Hongmeng OS potrebbe arrivare a breve : presentazione ad agosto e debutto con Huawei Mate 30 : Hongmeng OS, il sistema operativo che potrebbe sostituire Android sugli smartphoneHuawei, potrebbe essere mostrato in agosto ed essere presentato con Mate 30.

Huawei Mate 30 Pro potrebbe essere così : (Foto: Weibo) Huawei Mate 30 Pro è atteso in uscita il prossimo autunno come nuovo top di gamma della prossima famiglia del colosso cinese. Negli ultimi giorni sono emerse numerose informazioni a proposito delle caratteristiche tecniche e del design della futura ammiraglia, che dovrebbe puntare su un compartimento fotografico di prima qualità, pronto a installarsi al vertice della categoria. E proprio la fotocamera posteriore è al centro degli