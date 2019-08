Hockey prato femminile | Europei Pool B 2019 | pareggio per 0-0 tra Italia e Polonia

Fonte : oasport

(Di lunedì 5 agosto 2019) Purtroppo è il gol a mancare, al termine di una partita dominata in lungo e in largo. L’sbatte su una super Kucharska e deve accontentarsi dello 0-0 con lanel secondo incontro della fase a gironi deglidiB di Glasgow (Scozia). Ora a decidere la classifica del raggruppamento sarà la differenza reti e non è del tutto positivo per la banda di Roberto Carta: le azzurre se la vedranno con la Turchia, avversario più che abbordabile, ma per puntare al primo posto dovranno trovare una vittoria molto larga (le polacche infatti si sono imposte per 6-0 con le turche e avranno il Galles a chiudere). Fondamentale sarebbe vincere il girone: in semifinale infatti è assolutamente da evitare la Scozia padrona di casa, apparsa in formissima e forse un gradino sopra tutte le altre.0-0 (0-0; 0-0; 0-0; 0-0): Schinoni; Bianchi, Tiddi, Traverso, ...

ItaliaTeam_it : Buona la prima! ?? A Glasgow l’Europeo Pool B della Nazionale di hockey su prato parte con un netto successo per 3-… - xspidermommy : RT @ItaliaTeam_it: Buona la prima! ?? A Glasgow l’Europeo Pool B della Nazionale di hockey su prato parte con un netto successo per 3-1 sul… - LoredanaLory15 : RT @ItaliaTeam_it: Buona la prima! ?? A Glasgow l’Europeo Pool B della Nazionale di hockey su prato parte con un netto successo per 3-1 sul… -