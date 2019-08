Heidi Klum e Tom Kaulitz si sono sposati di nuovo in Italia

Heidi Klum e Tom Kaulitz - di nuovo sposi a Capri sulla Christine O : Heidi Klum e Tom Kaulitz nuovamente sposi, questa volta in Italia. La coppia, che ha già celebrato il matrimonio civile lo scorso febbraio, dopo appena due mesi di fidanzamento, ha deciso di rinnovare le promesse sotto il sole del Mar Tirreno, a bordo della leggendaria Christina O, venerdì scorso. La modella e il musicista dei Tokio Hotel hanno scelto di affittare lo stesso yacht sul quale altri celebri amanti hanno pronunciato il fatidico ...

Heidi Klum e Tom Kaulitz tutto pronto per le nozze a Capri : La coppia formata dalla modella Heidi Klum e il musicista Tom Kaulitz sono ufficialmente marito e moglie già dal 22 febbraio, ma la bellissima coppia ha deciso di celebrare un secondo matrimonio con i Faraglioni di Capri sullo sfondo. Sarà una cerimonia glamour e sfarzosa, a bordo di uno yacht e con 120 invitati. Heidi e Tom si sono conosciuti nel febbraio 2018 e, esattamente 12 mesi dopo, si sono giurati amore eterno con una cerimonia ...

Siparietto hot per Heidi Klum : mostra il lato B dallo strappo della gonna : Heidi Klum ha fatto di nuovo impazzire i follower dando vita a un Siparietto hot. La top model e conduttrice televisiva ha postato sulla sua pagina Instagram un video in cui viene inquadrata da dietro e mostra uno strappo alla gonna floreale proprio all’altezza del suo famoso lato B, che si scopre parzialmente, facendo intravedere la biancheria intima. Il tutto è accompagnato da un suadente balletto, con una musica di sottofondo.

