Guardian | Il presidente dello Schalke 04 sotto accusa per commenti razzisti

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 5 agosto 2019) Ilriporta il caso delpressione affinché si dimetta per. Clemens Tönnies parlando in pubblico circa gli aumenti delle tasse progettati per aiutare a combattere i cambiamenti climatici suggerì che il denaro sarebbe stato meglio utilizzato per finanziare 20 centrali elettriche all’anno in Africa. “Quindi gli africani smetterebbero di abbattere alberi e smetterebbero di fare bambini quando fa buio” Ilha immediatamente chiesto scusa per le frasi poco felici pronunciate, ribadendo che lui, come la società che rappresenta, sono per la lotta contro il razzismo, la discriminazione e l’esclusione. Ma nonostante le scuse, riporta il Guadian, il ministro della giustizia tedesco, Christine Lambrecht, ha chiesto l’intervento della Federcalcio tedesca (DFB). Nikolaus Schneider ha confermato che ...

