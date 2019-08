Greenpeace lancia allarme clima | incendi in Siberia

Spiagge - Greenpeace e Legambiente lanciano la nuova campagna anti-plastica : Sono di plastica oltre l’80% dei rifiuti che si trovano lungo le Spiagge italiane, e per questo Greenpeace e Legambiente hanno lanciato oggi due campagne parallele per combattere l’inquinamento, in particolare dai materiali “usa e getta”. Greenpeace ha riattivato da oggi il suo “Plastic Radar”, cioè un numero Whatsapp per segnalare la presenza di rifiuti in plastica sulle Spiagge, sui fondali e anche lungo fiumi e laghi. Mentre Legambiente con ...