Gratta e Vinci | premio da 300mila euro in provincia di Lucca | clamoroso | perché aveva

Alla morte della madre eredita 90 mila euro - in due anni li spende tutti in Gratta e vinci - la reazione della moglie è incredibile : Un piccolo tesoretto ereditato da un uomo di 60 anni dilapidato in gratta e vinci nel giro di due anni. Un uomo di Dolo a Venezia aveva ereditato dopo la morte della madre 90 mila euro. Una somma che avrebbe garantito a lui e a tutta la sua famiglia un po’ di serenità. L’uomo, invece, ha iniziato a utilizzare quei soldi per acquistare gratta e vinci. Pacchi interi di gratta e vinci acquistati da un tabaccaio vicino ...

Una donna pensa di aver vinto al Gratta e Vinci. Ma non è così (ed è pure costretta a pagare 32 mila euro) : Era il 1998 quando vinse un milione di lire al Gratta e Vinci. Una donna di Messina, che al tempo era al terzo mese di gravidanza, non avrebbe potuto essere più felice. Almeno fino a quando il Monopolio di Stato le comunicò che il suo biglietto non era valido perché contraffatto. Secondo la Gazzetta del Sud, la donna iniziò allora una battaglia legale. Forte del fatto che l’inchiesta aperta dalla Procura di Roma nei suoi confronti era ...

Vince un miliardo al Gratta e Vinci poi scopre che il biglietto è contraffatto : E' successo a una donna di Messina che nel 1998 vinse un miliardo di lire al Gratta e Vinci acquistando un biglietto in una tabaccheria della proVincia siciliana. La donna, all'epoca al terzo mese di gravidanza, pensò quel giorno di aver risolto gran parte dei suoi problemi economici ma ben presto il suo sognò svanì: il Monopolio di Stato infatti le comunicò che il suo biglietto era contraffatto.\\A raccontare la storia è la Gazzetta del Sud: la ...

Il Gratta e Vinci premia Pozzuoli : vinti 500mila euro con «Il miliardario» : La fortuna tocca la Campania e in particolare Pozzuoli in proVincia di Napoli dove è stata realizzata una Vincita da 500 mila euro con il biglietto ?Il Miliardario?. Il...

Dopo tre rapine si pente : quello che aveva rubato lo aveva speso in Gratta e Vinci : Disperazione e rabbia hanno portato un uomo a confessare tre rapine compiute a Modena. I soldi in parte erano stati impiegati per comprare Gratta e Vinci. La storia ha i contorni surreali, ma tant'è che la disperazione umana porta proprio a superare anche la stessa immaginazione. Tre rapine a Modena a due farmacie e ad un edicola. Schiacciato dal peso di quanto commesso e da una profonda disperazione personale, il rapinatore - un ...

Gratta e vinci - sconvolgente a Cremona : quanto porta a casa con 20 euro. La vittoria più alta di sempre? : Probabilmente, una vincita che non ha eguali. Siamo a Cremona, dove la dea bendata ha dato il suo meglio. Già, perché un fortunatissimo migliore ha vinto la bellezza di 7 milioni di euro con un Gratta e vinci pagato 20 euro. Un biglietto che vale un incommensurabile tesoro. Si tratta di un tagliando

Spero che si faccia vivo! Vince 7 milioni di euro con un Gratta e vinci da 20 euro : vincita da record nel comune Lombardo, dove un fortunato ha scelto il biglietto giusto in tabaccheria, mettendosi in tasca una fortuna. Questa volta è successo a Cremona, dove un fortunato-fortunatissimo cittadino ha vinto la bellezza di 20 milioni di euro grattando il gratta e vinci giusto. Comprato per 20 euro, quel biglietto si è rivelato un tesoro. Si tratta di un tagliando del concorso "500 milioni - Super Cash". E il cash è ...