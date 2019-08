Grandi opere | la Lega accusa | “Toninelli le blocca” Vero o falso? Da nord a sud | ecco il

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2019) “Toninelli blocca le“. E’ “il ministro del no“. Il mantra leghista non accenna a placarsi. Gli esponenti del Carroccio, Salvini in testa, puntano il dito sul titolare delle Infrastrutture e Trasporti, il più arcigno difensore delle istanze No Tav. Ma, ferrovia Torino-Lione a parte, èo no che Danilo Toninelli – e di conseguenza il M5S – stanno davfacendo ostruzionismo nei confronti deicantieri, bloccandoli o ritardandoli? Diverse sono invece le riflessioni sui “costi e benefici“, cui seguono i progetti mai partiti e i cantieri infiniti, in continuità con gli ultimi 25-30 anni. Considerando che – pur in assenza della firma del suo titolare – il Mit ha dato da pochi giorni il via libera al Tav Torino-Lino, ad oggi esiste una sola grande opera, fra quelle i cui iter sono già avviati, ...

