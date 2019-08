Governatore plurindagato Distratti fondi per il turismo | accusa di peculato

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 5 agosto 2019) La Guardia di finanza di Catanzaro ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo ai fini della confisca per 95.475 euro nei confronti del Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio. Il provvedimento, che riguarda anche Mauro Luchetti, legale rappresentante della “Hdrà”, società di Roma, operante nel settore della comunicazione e dell’organizzazione di eventi, per la promozione delper finanziare un format giornalistico a Spoleto. I due sono indagati per.l provvedimento di sequestro è stato emesso dal Gip di Catanzaro Antonio Battaglia, su richiesta della Procura di Catanzaro, nell’ambito dell’indagine condotta dal sostituto Graziella Viscomi, con il coordinamento del procuratore aggiunto Vincenzo Capomolla e del Procuratore Nicola Gratteri. La contestazione preliminare mossa agli indagati ...

