Gone terza puntata | trama episodi 5 agosto 2019 su Rete 4

(Di lunedì 5 agosto 2019). La serie tv della NBC torna in onda in chiaro su4 lunedì 5. Ecco di seguito il cast completo e le anticipazioni sul terzo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICAsu1X05 Il salvatore. Il rapimento di un bambino di otto anni prelevato nottetempo dalla sua casa, porta alla luce un meschino traffico di minori da parte di una spietata organizzazione malavitosa che opera principalmente lungo una strada statale dell’Ohio. Le indagini condotte da Bishop e da Kirk riescono a individuarne i componenti1X06 Foto di famiglia. Dopo aver assistito al concerto della sorella Sabrina, Sara Moreland viene rapita mentre torna a casa. Un sequestro che getta tutta la famiglia Moreland nella disperazione: nessuno odia Sara ed e’ impossibile anche soltanto ...

Dalla Rete Google News

Video Mediaset

La terza puntata della serie Gone andrà in onda lunedì 29 luglio in prima serata su Rete 4. Inoltre, potete vedere la serie in streaming sul portale Mediaset Play.