GONE Anticipazioni del 5 agosto 2019 | Mel ha rapito Kick da solo?

GONE su Rete4 - anticipazioni 29 luglio e 5 agosto : Bishop nasconde un segreto che preoccupa Kick? : Torna l'appuntamento con il crime in prima serata con due nuovi episodi di Gone su Rete4, stasera lunedì 29 luglio. La serie, che ha debuttato in chiaro la scorsa settimana, è basato sul romanzo One Kick di Chelsea Cain e nato da una produzione televisiva tra USA, Francia e Germania. Gone racconta il tema dei rapimenti, e al centro della storia vi è una giovane sopravvissuta a un caso di sequestro che mette la sua esperienza al servizio di ...

