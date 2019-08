Gli incendi in Siberia sono sempre lì

Foggia - incendiata l'auto di un consiGliere comunale 5 stelle : "Non so spiegarmi il perché" : Giuseppe Fatigato è stato eletto nelle scorse elezioni, a maggio. Si occupa della distribuzione di gas medicali nelle strutture ospedaliere

Incendio a Napoli : in fiamme rifiuti e sterpaGlie : Un Incendio è divampato in via della Mongolfiera, nei pressi del cimitero di Poggioreale, a Napoli: nelle campagne sono stati dati alle fiamme rifiuti e sterpaglie. Sul posto i vigili del fuoco, in arrivo anche i volontari della Protezione civile e la Polizia municipale per gestire la viabilità. L'articolo Incendio a Napoli: in fiamme rifiuti e sterpaglie sembra essere il primo su Meteo Web.

Il riscaldamento globale e Gli effetti sulla Groenlandia - tra scioGlimento dei ghiacci e incendi [FOTO] : L’immagine a corredo dell’articolo mostra la gravità dello scioglimento in atto dei ghiacci in Groenlandia: sono ben distinguibili le “pozze” d’acqua blu nel bianco circostante, mentre, a poca distanza, divampano le fiamme. La foto è stata catturata dallo Spazio dal satellite per l’osservazione terrestre Sentinel 3, sviluppato dall’European Space Agency come parte del Programma Copernicus: immagine è ...

Incendi Sardegna - vasto rogo vicino ad una statale nell’Oristanese : fiamme davanti aGli automobilisti : Diversi Incendi sono divampati oggi in Sardegna, alimentati dal forte vento, e stanno vedendo impegnate le squadre della Protezione civile, i vigili del fuoco, il Corpo forestale e i volontari. L’episodio più grave a Paulilatino, nell’Oristanese, a ridosso della statale 131 – la principale arteria dell’isola – tanto che la strada è stata chiusa al traffico per una decina di minuti. Il rogo è scoppiato ...

Sicilia nella morsa deGli incendi - inferno a Monreale e nel Trapanese : nel 2019 roghi triplicati - Canadair in azione : Un dramma quello che da ieri notte si sta consumando in Sicilia, devastata dagli incendi: bruciano ancora le montagne attorno a Palermo. I roghi, di origine dolosa, che da ieri sera hanno interessato la zona di Monreale e Ciaculli non sono ancora stati domati completamente raggiungendo Poggio San Francesco e Belmonte Mezzagno. La situazione più difficile si è registrata a Monreale, nella zona di Monte Caputo e di San Martino delle Scale, dove ...

Emergenza incendi in Sicilia - in fiamme ettari di macchia mediterranea : famiGlie evacuate e intossicate - massima allerta per le prossime ore [FOTO LIVE] : Un primo weekend di agosto di Emergenza in Sicilia, interessata in queste ore da profondi incendi che da ieri pomeriggio flagellano boschi e vegetazione. Diversi incendi, alcuni dei quali anche di vaste proporzioni, hanno interessato ieri il territorio della provincia di Trapani. Tra le zone più colpite anche il borgo di Scopello e la frazione balneare di Lido Valderice dove i poliziotti sono intervenuti per evacuare alcune famiglie le cui ...

Incendi : fiamme nel trapanese - a Scopello famiGlie evacuate e intossicati : Palermo, 3 ago. (AdnKronos) – Diversi Incendi, alcuni dei quali anche di vaste proporzioni, hanno interessato ieri il territorio della provincia di Trapani. Particolarmente colpiti il borgo di Scopello e la frazione balneare di Lido Valderice dove i poliziotti sono intervenuti per evacuare alcune famiglie, adesso rientrate, le cui abitazioni erano lambite dalle fiamme. Alcuni hanno anche accusato problemi respiratori a causa del ...

Incendi : roghi nel palermitano - famiGlie evacuate (2) (2) : (AdnKronos) – Allertati i presidi ospedalieri dell’Ingrassia, il Policlinico per la camera iperbarica e l’Arnas Civico. Impiegati anche, per il tramite della protezione civile regionale, sette associazioni per un totale di 28 uomini e sei mezzi. I vigili del fuoco riceveranno rinforzi della province di Catania, Enna, Agrigento, Ragusa e Trapani e, tramite del Centro operativo nazionale, dalla Calabria e dalla ...

Fuoco tattico - la tecnica usata in Sardegna per combattere Gli incendi col fuoco : Il fuoco per combattere il fuoco: l’attività, molto pericolosa e che richiede competenze di elevato livello, è stata utilizzata dal Gauf (Gruppo di analisi e uso del fuoco) per bloccare il fronte dell'incendio divampato a Maracalagonis in Sardegna. L'effettuazione del fuoco tattico ha la funzione di allargare la fascia priva di materiale combustibile bruciando il materiale combustibile adiacente a tale fascia esistente.Continua a leggere

Incendi incontrollabili e scioGlimento dei ghiacciai accelerato : Groenlandia sotto doppio attacco : La Groenlandia è sotto doppio attacco: da un lato i ghiacciai si stanno sciogliendo molto più velocemente di quanto dovrebbero, dall'altro gli Incendi incontrollabili la stanno devastando, così come sta accadendo in Siberia e Alaska. Capiamo insieme cosa sta succedendo per colpa del riscaldamento globale.Continua a leggere

Gli incendi sull’Artico non si fermano : E non hanno precedenti: il fumo sta arrivando anche negli Stati Uniti, mentre il governo russo ha deciso di mandare l'esercito