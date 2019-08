Gisele Bundchen e Adriana Lima poi la trans | È Valentina il nuovo «angelo» della moda

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 5 agosto 2019) Paolo Manzo Scelta dal marchio Victoria's secret, dopo la copertina di «Vogue France» San Paolo - Bellissima e dalla camminata sinuosa. E anchegender.Sampaio, brasiliana ventiduenne, nata uomo ma donna per scelta rappresenta l'ultima rivoluzione di Victoria's secret. Che è il marchio di lingerie made in Usa, famoso per i suoi angeli svolazzanti in passerella, che fa impazzire le donne di tutto il mondo ed è considerato dalle modelle la consacrazione di una intera carriera. Ma adesso diventa qualcosa di più. Non solo lo specchio dei sogni del mercato, ma anche una fotografiarealtà., originaria di Aquiraz, una zona povera vicino a Fortaleza, nota solo per le sue bellissime spiagge, ha avuto un'infanzia modesta. Padre pescatore e madre insegnante, ha trascorso la sua vita in una regione contrassegnata dalla violenza e dal narcotraffico. Ma già ...

