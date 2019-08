Giorgio Mulè contro Giovanni Toti | Come vuole fare il capo Così pensa di

Fonte : liberoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2019) «Forza Italia non vive alcuna crisi di identità,ribadito dal presidente Berlusconi. Siamo il perno del centrodestra e rivendichiamo la nostra tradizione democratica, moderata e liberale. C' è poi chi, folgorato sulla via dell' opportunismo, gioca ail leader con i voti degli altri spaccia

GiovanniToti : Nessuno gioca a fare il leader, caro Giorgio Mulè. Il leader lo sceglieranno i militanti del nostro movimento “Camb… - scuroscuroscuro : RT @La7tv: #lariachetira .@giorgiomule in appoggio al partito annunciato ieri da Silvio Berlusconi - SoccioDe : RT @GiovanniToti: Nessuno gioca a fare il leader, caro Giorgio Mulè. Il leader lo sceglieranno i militanti del nostro movimento “Cambiamo“… -