Ginnastica artistica | Mondiali 2019 | due mesi a Stoccarda | inizia la volata Estate

(Di lunedì 5 agosto 2019) Il conto alla rovescia verso idiè ufficialmenteto, mancano dueesatti alla rassegna iridaata che andrà in scena a(Germania) dal 4 al 13 ottobre: siamo nel pieno dell’ma tutti gli atleti sono già in palestra per preparare l’appuntamento più importante dell’anno, un evento assolutamente da non fallire perché verranno messi in palio anche i pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 (9 posti nelle gare a squadre, escludendo le formazioni già ammesse attraverso l’edizione dello scorso anno). Agosto torrido in giro per tutto il Pianeta, la spiaggia e il mare sono solo un’allucinazione o un lontano ricordo di giugno: ora bisogna intensificare il lavoro per farsi trovare a puntino in terra tedesca ed essere al top della forma nel momento che conta davvero. L’Italia è concentratissima e non vuole ...

