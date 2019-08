Geri Halliwell | che fine ha fatto l' ex Spice Girl

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 5 agosto 2019) Tanti auguri. Da sposata, ha assunto il cognome del marito, Horner, con cui firma il profilo Instagram. All'anagrafe, 47 anni (che compie il 6 agosto) anni fa è stata registrata come. Ma per tutti sara sempre Ginger, il suo soprannome quando militava nelles. Chioma rossa con ciuffi biondi, un fisico da pin up strizzato in un vestitino di pailettes della bandiera inglese Union Jack, questa è la Gingerche tutti conoscono e amano. Manon si è fermata lì: dopo lo scioglimento e nonostante le periodiche voci su una reunion delles (solo con Emma e Mel B), la cantante ha proseguito la sua carriera artistica, che a oggi comprende tre album solista - tra cui Schizophonic (1999) e Scream If you wanna go faster (2001), che hanno lanciato una nuova immagine di, divenuta tonica e palestrata e ...

MrKountsby : Donde esta...? ?? Geri Halliwell - Mi Chico Latino - Uonder_fool : Cantare la canzone di Geri Halliwell ma con una variante che fa così 'donde estas mi cioccolatino' - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Geri Halliwell - Mi Chico Latino -