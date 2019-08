Frosinone | vieta alla famiglia di lavarsi | gli tolgono i figli

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 5 agosto 2019) Claudio Carollo Il Tribunale dei minori ha tolto a un 46enne la potestà sui, che costringeva a vivere senza acqua né luce per risparmiare sulle bollettevamoglie e ai trediper non sprecare l'acqua. Il Tribunale dei minori ha revocato la potestà genitoriale a un padre dicosì tirchio da proibiredi curare la propria igiene personale per non consumare acqua. Ma le rinunce che imponeva ai suoi cari non si limitavanopulizia. L'uomo, un professionista di 46 anni,va anchemoglie e aidi accendere la luce per risparmiare sulla bolletta e, per evitare "tentazioni", li costringeva quasi tutte le sere a gironzolare fino a tardi così da tornare a casa stanchi e avere solo il tempo di andare a letto. Come riportaToday, i sacrifici forzati comprendevano ovviamente anche la spesa, ridotta al minimo, ...