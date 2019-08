Forza Italia | il berlusconismo si scioglie come la Groenlandia

Silvio Berlusconi - con chi vuole allearsi davvero? La voce che spiega la guerra in Forza Italia : Indecisa se offrirsi a Matteo Salvini o imboccare la strada del «nuovo centro moderato» indicata da Silvio Berlusconi, Forza Italia soffre e si spacca. E così rischia di commettere l' ultimo errore, quello fatale: arrivare esanime al momento in cui il leader della Lega toglierà la spina al governo C

Decreto Sicurezza bis - il governo pone la fiducia. Forza Italia non partecipa al voto di fiducia : La maggioranza a Palazzo Madama è a «quota 165», cioè quattro voti al di sopra della cosiddetta «soglia di autosufficienza», di 161 voti. Che cosa faranno i dissidenti m5s e i senatori vicini a Toti

"Traditrice". Ravetto attaccata dentro Forza Italia - ma lei non ci sta : "Se parlo io..." : Forza Italia si eclissa tra i veleni. Ne sa qualcosa Laura Ravetto, anima storica degli azzurri, nonostante la giovane età. La deputata ha partecipato il 6 luglio scorso alla convention dei totiani al teatro Brancaccio, Italia in Crescita. In quell’occasione sparò ad alzo zero nei confronti di quanti, all’ombra di Berlusconi, ‘con fare parassitario’ attendono che il Cavaliere li riporti a nuova vita ...

Silvio Berlusconi scaricato da tutti - ecco il deputato che lascia Forza Italia : un terremoto dopo Toti : Fuori il primo nome. Si parla del caos in cui versa Forza Italia dopo l'addio di Giovanni Toti, quello dei giovani azzurri, Stefano Cavedagna e i malumori espressi anche da Mara Carfagna. La notizia la rilancia affarItaliani.it, che indica in Galeazzo Bignami uno dei primi deputati che potrebbe lasc

Dopo lo strappo del segretario nazionale dei giovani di Forza Italia Stefano Cavedagna, secondo quanto AffarItaliani.it è in grado di rivelare, è vicino l'addio al partito di Silvio Berlusconi anche del deputato Galeazzo Bignami...

Matteo Salvini - la Madonna che gli schiaccia la testa col piede : choc nella chat di Forza Italia : La guerra, si sa, si combatte e si vince anche nelle retrovie. Guerra di propaganda, di notizie e retroscena sull'avversario di turno, chiacchiericci e gossip mirati a indebolire il nemico... Tutto un arsenale che non sta mancando nella guerricciola tra Salviniani e berlusconiani, totiani e forzisti

Silvio Berlusconi stritolato da Matteo Salvini : il sondaggio che segna la fine di Forza Italia : La politica è bastarda, quando il vento ti gira contro, non c' è modo di recuperare. Ogni errore diventa irrimediabile, ogni merito viene scordato e ogni ragione azzerata. È la storia dell' ultimo anno e mezzo tra Salvini e Berlusconi. Il 4 marzo 2018 il sorpasso, con la Lega sopra il 17% e Forza It

Sicurezza stradale a Scicli - incontro di Forza Italia : “La Sicurezza stradale sia una priorità". incontro produttivo tra Forza Italia Giovani Scicli ed il Comando dei Vigili Urbani

Bibbiano - Forza Italia contro PD sulla commissione di inchiesta : 'Parte male - malissimo' : Bibbiano, una commissione di inchesta sugli affidi illeciti interamente targata PD e senza contributi dalle forze di centrodestra sarebbe quella che si è insediata ieri in Emilia Romagna. Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia risultano quindi escluse dal tavolo dei lavori sulla delicata questione degli affidi di Bibbiano, in cui sarebbero stati commessi illeciti da parte degli psicologi e degli assitenti sociali. Forza Italia, Lega e Fratelli ...

Quanti sono i 'totiani' pronti a lasciare Forza Italia e cosa potrebbero fare : Una pattuglia parlamentare formalmente all'opposizione, come la formazione di provenienza, ma con uno spiccato feeling verso la Lega. Potrebbe essere questa una delle novità più rilevanti connesse alla rottura di Giovanni Toti con Forza Italia e alla creazione di 'Cambiamo insieme', il nuovo soggetto politico che sarà tenuto a battesimo a Matera a inizio settembre. Il governatore della Liguria è stato estremamente ...

Vittorio Feltri : "Forza Italia è morta. Silvio Berlusconi e Gianfranco Fini si sono ammazzati a vicenda" : Disastro totale. Forza Italia è morta. Trattasi di suicidio. Dopo 26 anni di molte gioie e moltissimi dolori, Silvio Berlusconi ha staccato la spina al suo partito e lo ha soppresso per disperazione. Poiché, tuttavia, l' uomo non è di legno, non è rassegnato a scomparire dalla scena politica, nonost

Silvio Berlusconi - la verità : ecco perché ha ammazzato Forza Italia : Quando non sanno più che altro fare, i tedeschi invadono la Polonia; Silvio Berlusconi rifonda Forza Italia, ne fa una cosa più triste di prima e l' affida a qualcuno di cui si stufa dopo pochi minuti. I suoi parti sono tutti, invariabilmente, preceduti e seguiti da una spaventosa sindrome depressi

Silvio Berlusconi silurato anche da Renato Brunetta : "Fallimentare". Per Forza Italia è finita davvero : Caos totale in Forza Italia dopo il tavolo di lavoro di giovedì 1 luglio. Il risultato? Giovanni Toti molla il partito, Mara Carfagna - considerata fino a poco fa una fedelissima di Silvio Berlusconi - mette in discussione il suo percorso con gli azzurri. A terremotare gli equilibri, il "no" alle pr

Forza Italia a rischio implosione : che cosa sta accadendo nel partito del Cav : I due coordinatori, Giovanni Toti e Mara Carfagna, sono stati sconfessati da Berlusconi che ha creato un nuovo comitato di...