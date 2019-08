Flamengo | il presidente del club brasiliano allo scoperto | “vi svelo cosa mi ha detto

Fonte : sportfair

(Di lunedì 5 agosto 2019) Il numero uno delrossonero ha ammesso di essere sulle tracce di Balotelli, che avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento Ilfa sul serio per Mario Balotelli, l’attaccante è finito nel mirino delrossonero, deciso ad ingaggiare l’ex Marsiglia per rinforzare il proprio reparto offensivo. Boris HORVAT / AFP In caso di fumata bianca, Super Mario sarebbe il primo giocatore italiano a vestire la maglia del gloriososudamericano, aprendo dunque una strada per i propri connazionali. Su questa operazione è intervenuto il numero uno delRodolfo Landim, confermando l’interesse per Balotelli: “è un grande giocatore, quando Marcos Braz e Bruno Spindel stavano andando in Europa ci siamo messi in contatto con Balotelli che si è dimostrato interessato a giocare al. Senza dubbio è un grande giocatore, ma ne deve passare ...

