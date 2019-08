Firenze | scarcerato torna a minacciare il prete | denunciato nigeriano

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 5 agosto 2019) Federico Garau Lo straniero aveva sfondato la porta della sacrestia con delle pietre per trovare riparo per la notte: ripreso dal parroco, lo aveva minacciato. Finito in carcere per la seconda volta in pochi giorni, dopo un'aggressione contro i carabinieri, èto di nuovo subito libero ed ha ripreso con le sue intimidazioni Non ha fatto in tempo ad entrare in carcere per aver sfondato la porta della sacrestia della chiesa di Bassa a Cerreto Guidi (), per poiil parroco, che èto subito in libertà. Protagonista un richiedente asilodi 26 anni, che non ha perso tempo dopo la scarcerazione presentandosi subito allo stesso sacerdote e minacciandolo esplicitamente di morte. Lo scorso 31 luglio l'africano, che voleva trovare un alloggio per la notte, aveva preso di mira l'ingresso della sacrestia della chiesa di Santa Maria Assunta di Bassa. ...