Finanziamenti Sport 2020 | arrivano 2 milioni extra dal Governo per l’organizzazione di 16

Fonte : oasport

Importante decisione del governo nei confronti dello sport italiano. Con un decreto a firma del sottosegretario con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, sono sedici gli eventi sportivi che riceveranno un finanziamento di due milioni di euro per l'anno 2019. Le manifestazioni sportive sono state selezionate dal Comitato per la promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale, presieduto da Sara Simeoni. Verranno toccati tantissimi sport come ciclismo, triathlon, equitazione, ma anche pallamano e nuoto. Questi alcuni degli eventi: Giro d'Italia femminile, campionato europeo di ciclocross, il Trofeo Settecolli, i Preolimpici della pallavolo maschile e femminile.

