FIFA eWorld Cup 2019 | MoAuba è il primo tedesco a vincere la competizione

(Di lunedì 5 agosto 2019) Nella giornata di ieri si è conclusa laCup, importante evento competitivo in cui i migliori giocatori di19 si sono sfidati per il titolo di campione. Dopo l'agguerritaè stato ila superare i suoi rivali ed essere incoronato il nuovo campione, il ragazzo passerà alla storia come ila ricevere tale merito."Non ci posso credere, è stato davvero molto difficile giocare contro Pinna97,Maestro e Nicolas99fc. Non pensavo che avrei vinto queste partite, tuttavia ci sono riuscito, è incredibile non me l'aspettavo. Ho cominciato con quattro vittorie e nelle eliminatorie ho giocato bene. E' pazzesco che io sia riuscito a battere MsDossary." - ha dichiarato un incredulo e gioioso.Naturalmente oltre all'onore di essere il nuovo campione,si è portato a casa un premio in denaro di 100.000 dollari. Pensando al futuro, ...

