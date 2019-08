Ferragosto | un giorno di festa che arriva dai tempi degli antichi romani

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 5 agosto 2019) Ilè una giornata dicelebrata in Italia ogni anno il 15 agosto con pranzi e scampagnate. Viene festeggiata da tutti, indipendentemente dall'orientamento religioso, ma spesso non si conosce il significato di questa ricorrenza e molte persone hanno dubbi sulla nascita della tradizione. Ad oggi, in Italia e in altri Paesi del mondo questa giornata viene celebrata a livello cristiano come l'Assunzione in cielo della Vergine Maria, ma molto tempo prima ilveniva festeggiato per altri motivi. Qual è il significato di questa ricorrenza e perché viene celebrata proprio il 15 di agosto?...

doomboy : Google My Business mi chiede se 'siamo aperti il giorno dell'Assunzione di Maria'. Ora, al di là dell'incitazione… - LucaElle76 : Moglie trova lavoro nella settimana che precede ferragosto,tutti i nostri piani e le mie ferie se ne vanno a puttan… - Gerardos92 : #5agosto Ultimo giorno di ferie... Poi se ne parla a Ferragosto... Forza e coraggio e andiamo a fare sti giorni... Dajeeeee -