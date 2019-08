Ferita nell’esplosione a Parigi | Angela torna a ballare

Gela - morta la seconda donna Ferita nell’esplosione di una bombola nel mercato rionale : È morta un’altra delle persone ferite nell’esplosione di una bombola di gas nel mercato rionale di Gela, il 5 giugno scorso. Giuseppa Scilio, casalinga di 64 anni deceduta per le gravi ustioni, è la seconda vittima dello scoppio. La donna era in fila davanti al furgone-rosticceria del mercato di via Madonna del Rosario per comprare pollo arrosto e patatine, quando è stata investita dalle fiamme del gas e dell’olio della friggitrice. ...