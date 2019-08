Fedele a Radio Marte | “Elmas voto 5 alla prestazione | per contrastare la Juventus…”

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 5 agosto 2019) Enrico, ha parlato ai microfoni di, parlando delle strategie del Napoli sul mercato: “Ancelotti vuole James Rodriguez, nel suo ruolo ci sono già tanti interpreti, il presidente preferirebbe altro perché teme che non possa servire e costa tanto. Il presidente sembra deciso a prendere una prima punta. Marsiglia?, ho visto una squadra brillante. Serve una prima punta, che deve arrivare già dal nostro campionato. Io farei di tutto per prendere Mauro Icardi. Sono convinto che serva un sostituto din. Elmas? Gli dò un 5 per la qualità del passaggio ma spero possa migliorare. Perla Juve non servono scommesse”. Leggi anche : Sky – De Laurentiis: “Vicino agli allenatori, chiudiamo il mercato a Luglio” Pavarese a Kiss Kiss Napoli: “Difficilel’Arsenal sul mercato,fine arriverá questo calciatore” VIDEO – MLS, ...

InterMagazine2 : RADIO MARTE - Fedele: 'Elmas si è proposto bene, ma deve crescere, farei di tutto per prendere Icardi' - milanmagazine_ : RADIO MARTE - Fedele: 'Elmas si è proposto bene, ma deve crescere, farei di tutto per prendere Icardi' - napolimagazine : RADIO MARTE - Fedele: 'Elmas si è proposto bene, ma deve crescere, farei di tutto per prendere Icardi' -