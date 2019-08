Fa la doccia | appoggia la fede che scivola nel wc | quello che accade dopo è terribile

Fonte : baritalianews

(Di lunedì 5 agosto 2019) Un uomo cinese aveva l’abitudine di togliere laper fare la. Un giorno mentre faceva laalla fine del suo turno di lavoro, hato lain bilico e questa èta all’interno del water. L’uomo si è disperato, forse non sapeva come dirlo alla moglie magari temendo anche di non essere creduto raccontando le modalità con cui aveva perso lae allora ha infilato il braccio nel wc per un tentativo disperato di recuperarla. Ma ,non solo non è riuscito a prendere lama anche il suo braccio si è incastrato all’interno del wc. L’uomo, davvero disperato, è riuscito a chiamare i suoi colleghi di lavoro. L’uomo è un impiegato di Quanzhou, nella provincia cinese dello Fujian. Per fortuna i colleghi lo hanno sentito e hanno chiamato i soccorsi che sono riusciti a liberalo soloaver smontato il wc per intero fino al pavimento.

