F1 | aerodinamica | sviluppo e galleria del vento | problemi atavici da 10 anni per la

Fonte : oasport

(Di lunedì 5 agosto 2019) Nel mondo della Formula Uno spesso le cose cambiano rapidamente, anche in un’era di dominio assoluto come quella attuale della Mercedes. Da un campionato all’altro equilibri e caratteristiche possono mutare in maniera radicale. In una stagione una monoposto può eccellere con una determinata gomma o su un particolare tracciato. Dodici mesi dopo, invece, tutto potrebbe essere ribaltato completamente. Anche nel caso della Ferrari molti aspetti, seguendo quanto detto in precedenza, si differenziano anno dopo anno. Due di questi, invece, continuano a rappresentare un vero e proprio Tallone d’Achille atavico:. Da ormai un decennio, infatti, in quel di Maranello sotto questi punti di vista le prestazioni sono deficitarie e ben lontane sia dalla perfezione, sia dai competitor. Se nelle scorse annate la situazione era complicata ma gestibile, in questo ...