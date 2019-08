EVO 2019 | Super Smash Bros Ultimate è il titolo più visto della storia

EVO 2019 : Tutti gli annunci di Bandai Namco : Nel corso di EVO 2019 a Las Vegas, Bandai Namco Entertainment Inc. ha svelato una serie di annunci relativi a TEKKEN 7, DRAGON BALL FighterZ e SOULCALIBUR VI, inclusi nuovi personaggi e mosse che saranno parte del Season Pass 3 di TEKKEN 7, le informazioni sulle finals del TEKKEN World Tour, un nuovo personaggio per DRAGON BALL FighterZ e diversi DLC per SOULCALIBUR VI tra cui un nuovo ...

EVO 2019 : GO1 sconfigge SonicFox - il nuovo campione di Dragon Ball FighterZ scoppia a piangere dalla gioia : Durante l'EVO che si è tenuto questo fine settimana, tra i tanti videogiochi presenti c'era anche Dragon Ball FighterZ. I due giocatori a scontrarsi sono stati Dominique "SonicFox" McLean e Goichi "GO1" Kishida.La partita è stata una ripetizione della finale di Dragon Ball FighterZ dello scorso anno: la coppia infatti si era già precedentemente scontrata con SonicFox che aveva raggiunto il primo posto. Ora invece le cose si sono ...

LIVE Camila Giorgi-Pegula - Finale Wta Washington 2019 in DIRETTA : 2-6 0-1 - l’americana vince agEVOlmente il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-2 Fuori di un nulla il rovescio di Giorgi. Pegula vince un game importante. A-40 Pegula sfonda con il dritto. 40-40 NOOOO! Bruttissimo rovescio dell’azzurra in corridoio. 30-40 PALLA BREAK PER Camila! 30-30 Finalmente un bel dritto vincente. 30-15 Ennesima risposta sbagliata dall’azzurra. 0-1 ECCO UN ALTRO BREAK! Ennesimo errore di Giorgi. 15-40 Due palle break per Giorgi. ...

F1 - Mondiale 2019 : Ferrari - ora arrivano le piste favorEVOli! A Spa e Monza conterà il motore : servono due vittorie per dare un senso alla stagione : Guardare l’ordine d’arrivo del GP d’Ungheria, dodicesima prova del Mondiale 2019 di F1, e notare i distacchi di Sebastian Vettel e di Charles Leclerc dalla vetta dal vincitore Lewis Hamilton porta all’analogia con una tappa pirenaica del Tour de France (+61.433s per Vettel 3° e +65.250s per Leclerc 4°). Purtroppo il contesto non è quello del pedale ma di una Rossa che su un tracciato ad alto carico aerodinamico ha ...

Mattia Binotto F1 - GP Ungheria 2019 : “La Ferrari non si adatta al circuito - Spa e Monza favorEVOli” : Domenica da dimenticare per la Ferrari che ha concluso il GP di Ungheria con addirittura un minuto di ritardo nei confronti del trionfatore Lewis Hamilton. Le Rosse hanno sofferto tantissimo sul tracciato dell’Hungaroring e non sono mai state protagoniste, Sebastian Vettel ha concluso in terza posizione appena davanti a Charles Leclerc grazie a un bel sorpasso nel finale. Il team principal Mattia Binotto ha analizzato la gara ai microfoni ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Val di Sole 2019 : Pauline Ferrand-PrEVOt batte Jolanda Neff - decima Eva Lechner : Grandi emozioni nella gara femminile di cross country della Coppa del Mondo di Mountain bike in Val di Sole. Sul tracciato di Commezzadura (Trento) abbiamo vissuto una prova spettacolare e incerta fino all’ultimo metro. Torna al successo la francese Pauline Ferrand-Prevot, che batte in volata la svizzera Jolanda Neff. Sul terzo gradino del podio troviamo invece la svedese Jenny Rissveds, campionessa olimpica in carica, che chiude a 1’01” dalla ...

LIVE Olanda-Belgio 1-0 volley femminile - Preolimpico 2019 in DIRETTA : 25-20 - primo parziale favorEVOle alle olandesi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-3 Servizio fuori misura di Belien al rientro in campo 5-2 GROTHUES! OLANDA ALLUNGA! Timeout per un infuriato Vande Broek 4-2 ACE DI BELIEN! Difficoltà in ricezione per il Belgio! 3-2 Pallonetto di Sloetjes! La n.10 olandese assoluta protagonista in avvio di secondo parziale! 2-2 Grobelna trova il tocco del muro 2-1 SLOETJES! Olanda avanti dopo uno scambio prolungato 1-1 Sloetjes attacca ...

Charles Leclerc F1 - GP Ungheria 2019 : “Ho voltato pagina in fretta - dEVO imparare dal mio errore. L’Hungaroring sulla carta non è perfetto per noi” : Un motivato Charles Leclerc è arrivato all’Hungaroring pronto per mostrare a tutti la miglior versione di se stesso, soffermandosi un po’ a spiegare quali sono state le sue sensazioni dopo l’incidente che gli è costato una buona chance di conquistare la prima vittoria in F1 pochi giorni fa in Germania (dove è scivolato, in condizioni di pioggia, schiantandosi contro la barriera alla penultima curva e facendo arenare la sua ...

Marc Marquez MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : “Sarà importante ripartire da dove avEVO lasciato - ma occhio alla Ducati…” : 58 punti di vantaggio sul più immediato inseguitore (Andrea Dovizioso), tre settimane di vacanze di assoluto relax (nelle quali si è allenato duramente anche con il fratello Alex), e la consapevolezza che questa seconda parte di stagione che sta per incominciare sia il viatico per il suo sesto titolo iridato nella MotoGP. Marc Marquez sa perfettamente tutto questo ma ha preferito rimanere con i piedi ben saldi al terreno nel corso della ...

Rimini - divieto di balneazione 2019 rEVOcato in 17 zone del litorale : Rimini, divieto di balneazione 2019 revocato in 17 zone del litorale L’Arpae ha reso noto che i livelli di escherichia coli sono tornati sotto la soglia consentita. Si torna in acqua in alcuni lidi di Comacchio, San Mauro Pascoli, Cesenatico, Rimini, Riccione e Cattolica. Ancora in sospeso alcuni lidi: via libera previsto per ...

Ciclismo - Europei 2019 : percorso e planimetria. Tracciato favorEVOle per le ruote veloci : Ad Alkmaar, in Olanda, è tutto pronto per la rassegna continentale di Ciclismo su strada, in programma dal 7 all’11 agosto 2019. Tanti i grandi nomi che si sfideranno nella città che sostanzialmente divide Amsterdam dal canale della Manica. Una zona in cui il livello della terraferma è spesso inferiore a quello del mare e anche per questo motivo non ci sono particolari colline. Così anche i percorsi degli Europei 2019 che si snoderanno ...

Moto2 - GP Repubblica Ceca 2019 : da Brno riparte la caccia allo scatenato Alex Marquez - gli italiani dEVOno scuotersi : E così, anche per la Moto2, si sono concluse le vacanze estive. La classe mediana del Motomondiale è pronta a tornare in pista e prepara armi e bagagli per l’appuntamento del Gran Premio della Repubblica Ceca 2019. A Brno si tornerà a fare sul serio in un campionato che, in queste prime nove gare, ci ha regalato davvero una altalena di emozioni. Dopo le prime quattro gare, infatti, Lorenzo Baldassarri sembrava pronto a volare verso il ...

Lamborghini Avventura 2019 : alla scoperta delle Isole Lofoten a bordo di Huracán EVO : Dopo Andalusia, Transilvania, fiordi norvegesi e Islanda, è stata scelta nuovamente la Norvegia e le Isole Lofoten, come...