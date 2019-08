Etiopia | piantati 350milioni di alberi in un giorno

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 5 agosto 2019), l'iniziativa Green Legacy, l'iniziativa Green Legacy, l'iniziativa Green Legacy, l'iniziativa Green Legacy, l'iniziativa Green Legacy, l'iniziativa Green Legacy, l'iniziativa Green Legacy, l'iniziativa Green Legacy 350 milioni diin un. L’impresa più verde del momento è avvenuta in. Si chiama Green Legacy ed è l’iniziativa lanciata lo scorso maggio dal primo ministro del Paese Abiy Ahmed per contrastare il cambiamento climatico e il processo di desertificazione che colpisce il Paese da anni. L’è infatti uno degli stati più aridi del continente africano. #GreenLegacy in Wolayta Soddo#አረንጓዴአሻራ በወላይታ ሶዶ#PMOEthiopia pic.twitter.com/qnl9sj547j — Office of the Prime Minister – Ethiopia (@PMEthiopia) July 29, 2019 All’invito lanciato dal Primo Ministro, in carica ...

TizianaFerrario : 350 milioni di alberi piantati in un solo giorno in #Etiopia contro cambiamento climatico.Non male! - SkyTG24 : L'Etiopia pianta oltre 350 milioni di alberi in 12 ore - Corriere : Etiopia da record: piantati 350 milioni di alberi in 12 ore -