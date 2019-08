Estate e vacanze | paese che vai piatto tipico che trovi | ma quale vince in sostenibilità?

Estate : 5 app imperdibili per vacanze senza stress : Roma, 2 ago. (Labitalia) - Viaggiare è bello, ma a volte può essere anche stressante. Secondo i d[...]

Croce Rossa - in Estate grave carenza di sangue in molte regioni : appello a donare prima delle vacanze : È emergenza sangue in molte regioni italiane. I Comitati regionali della Croce Rossa italiana di Abruzzo, Lazio e Campania riscontrano una grave carenza di scorte. Il Centro nazionale sangue ha segnalato richieste per 235 sacche di sangue, a fronte di una disponibilità per la compensazione interregionale di appena 60. Complice l’imminente inizio delle ferie e l’ondata di calore, con l’avvicinarsi di agosto iniziano le ...

Vacanze in Puglia : come e dove divertirsi quest’Estate : La masseria di lusso a Savelletri di Fasano (Brindisi)Il beach club di tendenza a Santa Maria di Leuca (Lecce)La mostra d'arte contemporanea a Ostuni (Brindisi)Il ristorante gourmet a Matino (Lecce)L'hotel romantico a Polignano (Bari)Il cocktail bar (con bistrot) più eclettico a Ruffano (Lecce)Il nuovo sito per scoprire le GravineIl festival spettacolare ad Alberobello (Bari)La nuova casa di charme a Massafra (Taranto)Il nuovo ristorante gourmet ...

Il giorno più difficile dell’Estate non è quello della fine delle vacanze : Il giorno più difficile dell’estate non è quello delle partenze, o delle separazioni, e non è quello dei ritorni, non è la fine delle vacanze. Non è nemmeno il giorno delle valigie da disfare, o il giorno in cui tutta l’abbronzatura sparisce, o il giorno in cui si decide di scappare di casa e non to

Estate 2019 : le vacanze italiane sempre più all’insegna del buon cibo : Anche se la scusa ufficiale è la ricerca del relax, le nuove vacanze come le intendono gli italiani non sono più quelle di una volta, dove lunghi momenti di riposo erano intervallati con un minimo di attività motoria e cene pantagrueliche da far invidia ad un banchetto di nozze. Oggi, complici forse i social, dove amiamo mostrarci al meglio, grazie inoltre ad una maggiore informazione supportata anche da aziende fra le quali Nestlé, che da ...

Estate flagellata dal Maltempo : ma l’85% degli italiani parte per le vacanze nonostante li meteo avverso : Il tempo ‘pazzo’ dell’Estate 2019 non fa cambiare idea alla maggior parte degli italiani pronti a partire e che mesi fa, quando hanno prenotato viaggi e villeggiature, speravano in un meteo migliore. Secondo quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè, non cambia la propria decisione di partire anche in caso di previsioni sfavorevoli l’85% dei vacanzieri che consulta il meteo prima di mettersi in viaggio per le vacanze estive. ...

Estate - esperto : “Relax e vacanze non fanno rima con fertilità” : Se l’Estate è bollente e le notti stellate accendono il romanticismo, al contrario di quanto si creda questa stagione non è la migliore per gli aspiranti genitori. Insomma, non si è più fertili e non si concepisce di più. “In tutta Europa da almeno vent’anni si registra un aumento delle nascite nei mesi estivi, luglio, agosto e, in particolare, settembre. Dal 2015 al 2019 settembre segna un boom in questo senso, ciò significa ...

Estate 2019 : dalle Hawaii all’Alaska - 5 destinazioni USA ad alto tasso di adrenalina per vacanze avventurose e viaggi di nozze fuori dagli schemi [GALLERY] : L’Estate è sinonimo di grandi viaggi e cosa c’è di più bello che partire con la propria dolce metà? Secondo i trend di viaggio stilati per il 2019, sempre più spesso le classiche fughe romantiche lasciano il posto alla ricerca di esperienze adrenaliniche e di grandi imprese da condividere in due. Per le coppie in cerca di un’avventura indimenticabile o di una luna di miele fuori dai soliti schemi, gli Stati Uniti offrono una lista senza fine di ...

Estate 2019 - ecco le 8 “tribù” dei viaggiatori italiani : l’avventura in cima alle preferenze - seguita da relax e “vacanze social” : Gli italiani cercano l’avventura, ma anche relax e divertimento sono sul podio dei viaggiatori per l’Estate 2019. ecco le 8 tribù dei viaggiatori, che variano a seconda delle tipologie emotive di ciascun sesso, dividendosi in 4 tipologie genitoriali e 4 tipologie egocentriche identificate dai ricercatori dell’Università Popolare delle Discipline Analogiche, basandosi su 54 anni di studi ed esperimenti del fondatore di queste ...

Estate 2019 - 17 - 6 milioni di italiani in partenza a luglio per le vacanze : Estate 2019, scatta il primo vero grande esodo delle vacanze con il mese di luglio che vedrà in ferie ben 17,6 milioni di italiani

Estate - incidenti e annegamenti : dall’OMS 10 regole per vacanze sicure : Ogni Estate, con i viaggi verso località montane o di mare, ricorda l’Organizzazione Mondiale della Sanità-Ufficio regionale Europa, 2.200 bambini e ragazzi tra i 5 e i 14 anni muoiono per incidenti stradali in Europa. Inoltre, più di 1.400 muoiono ogni anno per annegamento. Gli esperti dell’OMS Ue hanno quindi raccolto in 10 regole i suggerimenti per genitori, baby sitter e operatori sociali, che accompagnano i ragazzi in vacanze e ...

Oroscopo dell'Estate : sesso e vacanze in 12 segni e tormentoni cult : Luglio: l'aria di vacanza invoglia a nuovi incontri, l'abbronzatura invita a scoprire sempre più lembi di pelle, il cuore si fa matto.... Cosa dice l'Oroscopo dell'estate rispetto a sesso e amore? C'è chi sarà il re del flirt, ma anche chi, con Giove in opposizione, potrà solo stare a guardare. Ecco tutte le previsioni, ognuna abbinata a un tormentone estivo. Così, se anche non si cuccasse, ci si potrà comunque divertire e buttare nella mischia ...

Vacanze al mare in Croazia : dove andare quest’Estate : Una delle mete estive più amate dai turisti di tutto il mondo è la Croazia. Questa incantevole terra affacciata sul