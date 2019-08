Esplosione in deposito di armi in Siberia | feriti ed evacuazioni

Russia - Esplosione in un deposito militare in Siberia : 7 feriti e centinaia di evacuati : Sono sette le persone rimaste ferite in Russia in seguito a delle esplosioni provocate da un incendio in un deposito di munizioni militari in Siberia, mentre centinaia sono state sgomberate. Le esplosioni, provocate da un incendio di origine ignota, sono avvenute nel deposito di munizioni di un reparto militare che si trova nei pressi del villaggio di Kamenka, ha precisato il comunicato pubblicato sul sito ufficiale del governatore della regione ...