Esplosione al Cairo | venti morti I Fratelli musulmani dietro attacco “Attacco

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 5 agosto 2019) Torna l'incubo terrorismo al. Una paurosainnescata da un tamponamento stradale ha causato la morte di 20 persone e il ferimento di 47, tre o quattro delle quali sono in gravi condizioni: la collisione, avvenuta poco prima della mezzanotte di domenica, e' stata causata da un'auto che procedeva contromano e che secondo gli investigatori era imbottita di esplosivo. Secondo il presidente egiziano, Fattah al-Sisi, l'è stata unterroristico. "Rivolgo le mie più sincere condoglianze agli egiziani e alle famiglie delle vittime uccise ieri in unterroristico nell'area di Qasr El Eyni. Auguro una rapida ripresa a tutti i feriti e vorrei ribadire che l'Egitto fa parte di tutte le organizzazioni che combattono il terrorismo", ha scritto su Twitter il presidente dell'Egitto. Prima dell'alba, dinanzi all'Istituto nazionale per il cancro, non lontano da ...

SkyTG24 : Il Cairo, auto contromano provoca esplosione: 17 morti - ilpost : Almeno 19 persone sono morte nell’esplosione di un’auto al Cairo - Agenzia_Italia : Egitto: mega-incidente al Cairo, esplosione e fuoco fanno 19 morti -