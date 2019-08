Entro il 2021 l’Emilia Romagna vuole essere la prima regione connessa 100% in fibra ottica

Fonte : wired

(Di lunedì 5 agosto 2019) Emilia, la mappa che mostra la copertura territoriale delle infrastrutture per la banda larga (fonte: Ministero dello Sviluppo Economico) “Nell’Emiliasarà laad assicurare a tutti i cittadini l’accesso al web con connessione veloce e affidabile, ad almeno 30 Mbps”, così ha promesso il vicepresidente della giunta e assessore regionale alle infrastrutture, Raffaele Donini. L’obiettivo dellasarà quindi quello di realizzare, nelle cosiddette “aree bianche”, le infrastrutture di rete per la banda larga che attualmente sono inesistenti, in modo da garantire un servizio cablato per internet veloce a un numero sempre maggiore di privati e aziende sparse sul territorio. Fino ad oggi, nel 2019, sono quasi 200 i comuni che sono stati coinvolti in quest’operazione, ma sono ancora tanti quelli che attualmente restano senza il segnale internet ...

