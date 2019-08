Egitto | auto contromano causa enorme esplosione | 19 persone morte e 32 ferite

Auto contro mano si schianta su altre vetture e provoca un'esplosione - 19 morti in Egitto : Almeno 19 morti e 32 i feriti per l’esplosione all’Istituto nazionale per il Cancro del Cairo. Lo ha affermato un portavoce del ministero della Salute precisando che lo scoppio è stato provocato da un’Automobile lanciata a marcia indietro e ad alta velocità contro altre vetture davanti all’edificio, innescando una forte esplosione. Il ministero ha ordinato lo stato di allerta “per gestire la situazione ...

