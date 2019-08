È stato condannato a vent’anni di carcere l’uomo che inviò 16 pacchi bomba a critici e

Carabiniere ucciso - San Francisco Chronicle : “Elder già arrestato e condannato a 16 anni per una grave aggressione a un coetaneo” : Un colpo alla testa a un coetaneo cui ha provocato “ferite potenzialmente letali“. Finnegan Lee Elder, il 19enne che ha confessato l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ha un grave precedente per aggressione, per il quale è stato giudicato dal tribunale dei minori della California. I fatti, riportati in un articolo del San Francisco Chronicle a firma del giornalista locale Evan Sernoffsky, sono risalenti a 3 anni ...

Il dissidente cinese Huang Qi è stato condannato a 12 anni di carcere per aver diffuso segreti di stato : Il dissidente cinese Huang Qi, diventato noto per aver fondato un sito che si occupava di violazioni di diritti umani, è stato condannato a 12 anni di carcere per aver diffuso segreti di stato. Per la sua attività critica nei

L’ex presidente della provincia di Milano Filippo Penati è stato condannato in appello per il caso della Milano-Serravalle : L’ex presidente della provincia di Milano Filippo Penati è stato condannato in appello dalla Corte dei Conti per il caso della Milano-Serravalle, dopo che nel 2015 era stato assolto in primo grado. La storia è quella legata all’acquisto da parte della provincia

Temptation Island : Protagonista Condannato ed Arrestato! : Temptation Island: è arrivata da poco la notizia, confermata, secondo cui un partecipante, che sicuramente tutti ricorderanno è stato arrestato e Condannato al Carcare. Ecco chi è e quali sono le accuse! Si era tanto parlato di lui durante l’edizione di Temptation Island 2017: Alessio Bruno era uscito separato da Valeria Bigella, per poi tornare insieme a lei dopo l’esperienza nel programma. I due si sono detti addio di nuovo dopo ...

Alessio Bruno arrestato e condannato per spaccio di droga : Alessio Bruno è stato arrestato e condannato per direttissima per spaccio di sostanze stupefacenti. Il trentenne romano è uno degli ex protagonisti più amati di Temptation Island. Il giovane due anni fa partecipò al reality di Canale 5 insieme alla fidanzata Valeria Bigella, ma si invaghì della tentatrice Carmen Rimauro. Al termine del programma la coppia decise di uscire separata, per poi tornare insieme e scoppiare di nuovo ...

Silvio Berlusconi è stato condannato per diffamazione per aver dato del “fallito” a Renato Soru nel 2009 : L’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è stato condannato per diffamazione per aver dato del “fallito” all’ex governatore della Sardegna Renato Soru: lo ha deciso il tribunale civile di Cagliari, che ha condannato Berlusconi a un risarcimento di 40mila euro,

Alessio Bruno - ex Temptation Island - è stato condannato a due anni e otto mesi : Alessio Bruno è diventato famoso al pubblico del piccolo schermo per aver partecipato a Temptation Island nel 2017, insieme all'allora fidanzata Valeria Bigella. Al termine del programma, nell'ultimo falò di confronto, Valeria decise di perdonarlo, ma quando le luci televisive e la fama si spensero, dopo aver superato un'ulteriore crisi, i due decisero di lasciarsi definitivamente. Dopo quest'esperienza Alessio non ha partecipato più a nessun ...

Alessio Bruno - ex di Temptation Island arrestato e condannato per spaccio di droga : Tra i protagonisti delle ultime edizioni di Temptation Island vi è stato anche Alessio Bruno che nell'edizione del 2017 partecipò al reality show delle tentazioni con la sua fidanzata Valeria Bigella. In queste ore è arrivata una notizia che ha sconvolto i tantissimi fan di Alessio, visto che il ragazzo è stato trovato in possesso di cocaina e immediatamente arrestato e processato per direttissima. Duro colpo per Alessio Bruno, condannato e ...

Massimo Garavaglia (Lega) è stato assolto. Mantovani condannato a 5 anni e 6 mesi : È arrivata la sentenza del processo milanese che vedeva imputati tra gli altri, tra gli altri, il viceministro dell'Economia, Massimo Garvaglia: il leghista è stato assolto. L'ex vicepresidente della Regione Lombardia Mario Mantovani è stato invece condannato a cinque anni e sei mesi.Continua a leggere

La polizia norvegese ha arrestato un mullah su richiesta delle autorità italiane - dopo che una Corte di Bolzano lo aveva condannato per terrorismo : La polizia norvegese ha arrestato un mullah su richiesta delle autorità italiane e dopo che la Corte di Assise di Bolzano lo aveva condannato lunedì 15 luglio a 12 anni di carcere per associazione a delinquere finalizzata al terrorismo. Najmuddin

Compro oro - Mirko Rosa fugge durante lo sfratto della sua casa a Milano : era stato condannato per evasione fiscale : Quando l’ufficiale giudiziario si è presentato a casa sua per lo sfratto esecutivo, Mirko Rosa, l’ex re dei negozi Compro oro, si è barricato in casa, ha scagliato a terra i mobili ed è fuggito passando dal garage: quando i vigili del fuoco sono riusciti ad entrare in casa non c’era più nessuno. L’uomo, che vive in un attico a Rescaldina, in provincia di Milano, è stato condannato in via definitiva per evasione fiscale a ...

Vitaly Markiv - il soldato ucraino accusato dell’omicidio del fotografo italiano Andrea Rocchelli - è stato condannato a 24 anni di carcere : Vitaly Markiv, il soldato ucraino con cittadinanza italiana accusato per la morte del fotografo italiano Andrea Rocchelli, è stato condannato a 24 anni di carcere dalla Corte d’Assise di Pavia per omicidio. Rocchelli, originario di Piacenza, era stato ucciso il

Il sindaco di Milano Beppe Sala è stato condannato a sei mesi : Nel processo sulla cosiddetta Piastra Expo l'allora commissario unico è accusato di aver retrodatato l'atto di nomina della...

L'uomo dietro gli attacchi DDoS a Daybreak Games è stato condannato a due anni di prigione : Una condanna a due anni di prigione è stata consegnata a un individuo che ha avuto un ruolo in una serie di attacchi DDoS contro Daybreak Games, allora nota come Sony Online Entertainment, riporta VG247.Austin Thompson è stato condannato a 27 mesi di carcere per il suo ruolo negli attacchi DDoS avvenuti nel 2013 e nel 2014.Thompson è stato dichiarato colpevole delle accuse nel novembre 2018 ed è stato condannato il 2 luglio 2019. Come parte ...