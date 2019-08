È morto il regista Alberto Sironi Se ne va con Camilleri l’ultimo padre del Commissario

morto Alberto Sironi - regista di Montalbano : la “maledizione” del Commissario continua : È Morto Alberto Sironi, il regista de Il Commissario Montalbano. A confermare la notizia è Carlo Degli Esposti, produttore con la Palomar della serie di successo di Rai1. Una sorta di "maledizione" quella che ha colpito il set di Montalbano. Dopo la morte di Marcello Perracchio (interprete del dottor Pasquano) e dello scrittore Andrea Camilleri, da cui la fiction è tratta, la produzione perde un altro pezzo. Alberto Sironi, 79 anni, si era ...

E morto Alberto Sironi - regista del Commissario Montalbano : E’ morto a 79 anni Alberto Sironi regista storico dei film tv Commissario Montalbano basati sui romanzi del celebre scrittore Andrea Camilleri

morto Alberto Sironi - regista di "Montalbano" : A meno di due settimane dalla morte di Andrea Camilleri, se n'è andato il regista 79enne, firma storica dei film tv basati sui romanzi del celebre scrittore siciliano. Fu lui a scegliere Luca Zingaretti come protagonista del commissario di Vigata.

E’ morto Alberto Sironi - il regista de Il commissario Montalbano : Alberto Sironi Altro lutto per i fan de Il commissario Montalbano. E’ morto infatti oggi, lunedì 5 agosto 2019, Alberto Sironi, il regista della celebre fiction di Rai1. Nato a Busto Arstizio nel 1940, l’uomo se n’è andato a settantanove anni. La notizia è arrivata diciannove giorni dopo la scomparsa dell’amico e scrittore Andrea Camilleri, autore del personaggio interpretato da Luca Zingaretti, avvenuta lo scorso 17 ...

morto Alberto Sironi - regista di Montalbano : fu lui a scegliere Zingaretti : Morto Alberto Sironi, regista della serie tv Il commissario Montalbano, tratta dai romanzi di Andrea Camilleri. Lombardo di Busto Arsizio (Varese), Sironi aveva 79 anni. Dalla fine degli anni...

Tv : morto Sironi - regista di Montalbano : 13.48 Un'altra grave perdita nella famiglia del Commissario Montalbano. E' morto il regista storico dei film basati sui romanzi di Camilleri, Alberto Sironi. Lombardo di Busto Arsizio, Sironi aveva 79 anni. Fu lui a scegliere Luca Zingaretti per interpretare il Commissario di Vigata. Aveva scoperto da poco di stare male. Le ultime riprese dei nuovi episodi di Montalbano proprio per questo sono state dirette da Zingaretti. In Rai,dove ha ...

Addio a Alberto Sironi - è morto il regista del Commissario Montalbano : Addio Alberto Sironi e se pochi giorni fa il Commissario Montalbano ha dovuto dare l’Addio al suo papà letterario, ora è costretto a salutare il suo regista televisivo restando ancora più solo. Si è spento il 5 agosto alle soglie dei 79 anni, era nato infatti il 7 agosto a Busto Arsizio, uno dei più importanti registi per la tv del nostro Paese. Realizzò alcune inchieste e reportage in Italia e all’estero per poi approdare alla ...

morto il regista Alberto Sironi - Montalbano saluta un altro amico : Dopo il celebre scrittore Andrea Camilleri se ne va un altro personaggio legato alla saga di "Montalbano". Scompare a 79 anni il regista della serie del commissario più famoso d'Italia. È scomparso all'età di 79 anni Alberto Sironi il regista della telefilm "Il commissario Montalbano". A poco più di due settimane dalla morte dello scrittore Andrea Camilleri, padre del celebre personaggio siciliano, se ne va un altro amico della saga ...

Alberto Sironi è morto : malattia - figli e causa morte. Chi era il regista : Alberto Sironi è morto: malattia, figli e causa morte. Chi era il regista Dopo la penna, Andrea Camilleri, si è spento anche l’uomo dietro la macchina da presa, il regista Alberto Sironi. È stato lui a volere per il ruolo del commissario Montalbano l’attore Luca Zingaretti, una scelta che si è rivelata a dir poco eccellente. Ma il nome di Sironi non è legato solo alla serie del commissario. Andiamo a vedere chi era Alberto Sironi e qual è ...

Alberto Sironi - morto il regista del Commissario Montalbano : scelse Zingaretti per la parte : È morto Alberto Sironi, regista del Commissario Montalbano. Fu lui a scegliere Luca Zingaretti per il ruolo di protagonista. Sironi aveva 79 anni. Un nuovo grave lutto per la serie televisiva...

È morto Alberto Sironi - il regista del Commissario Montalbano : Alberto Sironi è morto. Il regista, divenuto celebre per avere diretto la maggior parte delle puntate tv del Commissario Montalbano di Andrea Camilleri e interpretate da Luca Zingaretti, aveva 79 anni. Era originario della provincia di Varese. A riportare la notizia è il Corriere della Sera.

È morto Alberto Sironi - regista televisivo noto soprattutto per la serie del commissario Montalbano : È morto Alberto Sironi, regista televisivo noto soprattutto per la serie del commissario Montalbano. Aveva 78 anni. Sironi era nato a Busto Arsizio (Varese) e aveva iniziato lavorando al Piccolo Teatro di Milano. Passato alla Rai, si occupò di scrivere

Alberto Sironi morto - addio al regista del Commissario Montalbano : aveva 79 anni : È morto a 79 anni Alberto Sironi, il regista della fiction “Il Commissario Montalbano“. Originario di Busto Arsizio, in provincia di Varese, Sironi ha diretto la maggior parte delle puntate della serie tv di Rai 1 tratta dai romanzi di Andrea Camilleri e interpretata da Luca Zingaretti. L'articolo Alberto Sironi morto, addio al regista del Commissario Montalbano: aveva 79 anni proviene da Il Fatto Quotidiano.

Alberto Sironi è morto - addio al regista de Il Commissario Montalbano : E' morto Alberto Sironi, regista della serie tv de Il Commissario Montalbano: la notizia è arrivata oggi, martedì 6 agosto, a poche settimane da quella della scomparsa di Andrea Camilleri, papà letterario del Commissario, avvenuta lo scorso 17 luglio. Alberto Sironi aveva 79 anni e proprio qualche tempo fa aveva lasciato il set delle nuove puntate di Montalbano per le difficili condizioni di salute. prosegui la letturaAlberto Sironi è morto, ...