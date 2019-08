E morto Alberto Sironi | regista del Commissario Montalbano

morto Alberto Sironi - regista di "Montalbano" : A meno di due settimane dalla morte di Andrea Camilleri, se n'è andato il regista 79enne, firma storica dei film tv basati sui romanzi del celebre scrittore siciliano. Fu lui a scegliere Luca Zingaretti come protagonista del commissario di Vigata.

E’ morto Alberto Sironi - il regista de Il commissario Montalbano : Alberto Sironi Altro lutto per i fan de Il commissario Montalbano . E’ morto infatti oggi, lunedì 5 agosto 2019, Alberto Sironi , il regista della celebre fiction di Rai1. Nato a Busto Arstizio nel 1940, l’uomo se n’è andato a settantanove anni. La notizia è arrivata diciannove giorni dopo la scomparsa dell’amico e scrittore Andrea Camilleri, autore del personaggio interpretato da Luca Zingaretti, avvenuta lo scorso 17 ...

