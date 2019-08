“E chi l’avrebbe detto…” Mia Celan | la giornalista in versione sexy | le foto in costume

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 5 agosto 2019) Basta con queste top model, influencer o cantanti inhot. Oggi vi vogliamo parlare di Mia Ceran, un volto bellissimo e apprezzatissimo della nostra televisione, competente e preparata e, stando alle ultimeche ha pubblicato sul suo profilo Instagram, anche incredibilmente. Eppure stiamo parlando di unae siamo abituati a vederla sempre in abiti di rappresentanza, quasi istituzionali, e non eravamo preparati a questi costumi roventi. Mia ha trentadue anni e conduce il programma sportivo di Rai Due “Quelli che il calcio”. Sempre elegante e impeccabile, eccola che si spoglia in questi scatti pubblicati sui social. in cui però riesce a non perdere la sua sobrietà e la sua compostezza: niente pose spinte, niente trash o scatti eccessivamente Osè. La Ceran riesce a risultare incredibilmente sensuale anche con pochi gesti. Non ci credete? Scorrete questa pagina ...

