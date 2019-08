Dortmund-Udinese | razzismo anti-italiano itaker dei telecronisti del club che imitano

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 5 agosto 2019) La Germania alle prese con il perenne ritorno di fiamma nazista. Anche se stavolta in forma di farsa, per quanto possa essere farsa un’imitazione di Hitler. Che cos è successo? È successo che il 27 luglio si è giocata l’amichevole tra Borussia(finita 4-1). Ilha trasmesso il match in diretta sul web. E ha affidato la telecronaca a due ex calciatori: Norbert Dickel et Patrick Owomoyela. Che hanno cominciato – in modo secondo loro divertente – a fare apprezzamenti razzisti nei confronti dei calciatori friulani. Più volte sono stati definitiche è il termine spregiativo con cui i tedeschi chiamavano negli anni Cinquanta-Sessanta gli italiani emigrati dalle loro parti. Termine che è rimasto nel vocabolario tedesco. I due si sono poi divertiti a storpiare i nomi dei calciatori, a giocare sul cognome di Lasagna, Pussetto veniva ...

