Domenica in una piscina popolare di periferia qualsiasi

Milano deserta - cartoline di una Domenica d’agosto : la fotogallery : Milano deserta, cartoline di una domenica d’agosto: la fotogallery Le immagini suggestive delle vie della città senza auto, con pochi pedoni e qualche ciclista. Ma per chi resta, non mancano le cose da fare: eccone alcune Parole chiave: fotogallery ...

Shakespeare e Hathaway : nel pomeriggio Domenicale di Rai 2 arriva una commedia drammatica : Shakespeare e Hathaway - Mark Benton e Jo Joyner Shakespeare e Hathaway è il titolo della nuova serie tv britannica in partenza su Rai 2 domenica 4 agosto alle 14.00. Ma da questo titolo non bisogna farsi ingannare, immaginando rimembranze della storia d’amore tra William Shakespeare e sua moglie Anne Hathaway; benchè ambientata a Stratford-upon-Avon, luogo in cui i due vissero insieme sul finire del 1500, la serie non è in costume e, ...

Allerta Meteo - il maltempo che flagella l’Italia adesso si sposta al Sud. Freddo anomalo - sembra una Domenica d’autunno [MAPPE] : L’Italia è costretta a fare i conti con il maltempo nel weekend “clou” dell’estate, l’ultimo del mese di Luglio: le temperature sono crollare dopo il caldo africano dei giorni scorsi, e oggi è una Domenica quasi autunnale su gran parte del Paese. In pieno giorno, alle 12:15, abbiamo appena +22°C a Roma, Firenze e Pescara, +21°C a Bologna, Perugia, La Spezia, Viterbo, Siena e Arezzo, +20°C a Venezia, Pisa, Modena e ...

Previsioni Meteo - ondata di caldo africano “soffoca” mezza Italia ma attenzione al weekend : sfuriata di maltempo estremo - sarà una Domenica tempestosa : L’Europa centro/occidentale è nuovamente nella morsa del gran caldo a causa dell’ennesima ondata di calore scatenata dall’Anticiclone Sub-Tropicale e proveniente dal Nord Africa. Le temperature sono dieci gradi oltre la norma tra Spagna, Francia, Germania, Belgio e Paesi Bassi con picchi esagerati: oggi la colonnina di mercurio ha raggiunto ben +41°C a Vichy e Saragozza, +40°C a Lione, Auxerre, Metz, Clermont-Ferrand, Nancy, ...

Mara Venier - una dolorosa foto dopo la riconferma a Domenica In : "Grazie di averlo fatto" : La grande Mara Venier, confermata a Domenica In e promossa in prima serata, è tornata sui social postando una nuova foto dal suo profilo Instagram ufficiale. Nello scatto appare con del ghiaccio sul viso nel salotto di casa sua. La conduttrice di Domenica In ha subito soltanto un piccolo intervento

WSBK : nella Domenica di Laguna Seca vincono Rea e Davies : Il fine settimana del WSBK a Laguna Seca si è concluso con due successi per Jonathan Rea e Kawasaki e uno per Chaz Davies su Ducati. Dopo aver vinto Gara 1 nella giornata di sabato, il quattro volte Campione del Mondo si è aggiudicato anche la Tissot Superpole® Race della domenica mattina ma nulla ha […] L'articolo WSBK: nella domenica di Laguna Seca vincono Rea e Davies sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

Terremoto - Domenica da incubo in Australia e Indonesia : 2 scosse violentissime - fuga dalle spiagge per l’allarme tsunami : E’ una Domenica terribile nell’estremo Sud/Est del Mondo: due violente scosse di Terremoto hanno colpito l’Australia e l’Indonesia. La prima, di magnitudo 6.6, alle 07:39 di stamattina (ora italiana) al largo della costa nord-occidentale Australiana. L’epicentro è stato localizzato a 213km dalla città costiera di Brome. In Austrlaia erano le 14:39, e la gente s’è impaurita fuggendo dalle proprie abitazioni. I ...

Corsa alla Luna - dopo Cina e Israele - tocca all’India : Domenica il lancio della missione Chandrayaan 2 : Nell’anno del 50° anniversario dello sbarco dell’uomo sulla Luna, la Corsa al nostro satellite si è improvvisamente riaccesa e si arricchisce di nuovi concorrenti. dopo la Cina, atterrata a gennaio sul lato nascosto del satellite con la sonda Chang’e-4, e Israele, che ha sfiorato l’impresa ad aprile con il falimento nella discesa del primo lander privato Beresheet, ora tocca all’India, con la missione Chandrayaan 2. Tutte nazioni ...

Allerta Meteo - sarà una Domenica di maltempo estremo al Nord : rischio di grandine enorme - tornado - piogge torrenziali e venti distruttivi : Allerta Meteo – Sta per iniziare un weekend di maltempo estremo sulle regioni settentrionali, in particolare su quelle orientali. Il maltempo inizierà già stasera ma nella giornata di domani subirà un ulteriore peggioramento che porterà grandine di dimensioni molto grandi, venti distruttivi e tornado su alcune zone dell’Europa centrale e della Penisola Balcanica. Una grande depressione sull’Europa settentrionale-Nordorientale affonderà ancora ...

L'oroscopo di Domenica 7 luglio : la Luna abbraccia il segno della Vergine : L'oroscopo di domenica 7 luglio prova a rispondere con immediatezza a come potrebbe essere l'ultimo giorno della settimana corrente. Sono variegate le tante emozioni che suscita l'Astrologia negli stati d'animo, sia che si tratti di persone di sesso femminile o quello opposto. Di seguito l’elenco con le previsioni zodiacali della prima domenica di luglio per tutti i dodici segni dello zodiaco. Oroscopo 7 luglio, i primi sei segni Ariete - ...

Domenica Live : Barbara d’Urso sostituita da una fiction su Canale 5 : Barbara d’Urso, Domenica Rewind finisce: al suo posto una fiction in replica Sesta e ultima puntata di Domenica Live, o meglio Domenica Rewind, oggi a partire dalle 17.20 circa su Canale 5: la seguitissima trasmissione Domenicale della rete ammiraglia Mediaset, lo ricordiamo, è finita il 19 maggio scorso. Tuttavia, dalla settimana successiva (quindi da Domenica 26 maggio), Barbara d’Urso come ogni anno è rimasta in onda con un mix di ...

Domenica In - Mara Venier e una brutale vendetta : "Come ho cancellato chi mi ha fatto soffrire" : Mara Venier, reduce da una chiusura in bellezza alla Rai con Domenica In, racconta il vero lato di sé: "Chi mi fa soffrire viene cancellato, anche sui social. Via, cancellati, senza lasciare traccia. È capitato anche con persone che mi hanno tradito, guarda caso delle donne. Per la conduttrice si tr

Domenica In non le basta - Mara Venier conquista la prima serata : una clamorosa novità in Rai : Dopo essere tornata al timone della sua Domenica In, sembra che Mara Venier sbarcherà anche in prima serata. I vertici Rai - riferisce TvZoom - hanno pensato di affidare a Mara un programma sulle emozioni in pieno stile C'è Posta Per Te/Carramba Che Sorpresa. La Venier infatti andrà - con molte prob

Formula 1 – Stefano Domenicali ricorda Michael Schumacher : “si è rotto le gambe per una vite stretta male - ecco come ha reagito” : Stefano Domenicali ed il grande campione Michael Schumare: il CEO Lamborghini racconta l’ex pilota tedesco La Formula 1 sente il vuoto causato dall’assenza di Michael Schumacher: sono ormai passati 15 anni dalla sua ultima vittoria, ma in tanti hanno sognato e sognano una sua apparizione nel paddock nonostante il ritiro e l’incidente. L’ex pilota tedesco avrebbe sicuramente potuto dare il suo contributo al Circus ...