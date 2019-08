Dolunay | puntata del 9 agosto | Ferit al commissariato per l' accusa di contrabbando

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 5 agosto 2019) Continuano gli appuntamenti in compagnia della soap opera turca, 'Bitter sweet-ingredienti d'amore' il cui titolo in originale è ''. Le anticipazioni dell'episodio numero 49 in onda sul piccolo schermo lunedì 5svelano che sarà al centro delle trame il piccolo Bulut. Si avvicinerà il giorno dell'udienza concernente l'affidamento del bambino e Hakan deciderà di mettere nei guai. L'Onder vorrà liberarsi della presenza dell'Aslan e metterà in atto un piano volto a far andare in carcere il rivale con l'intento di ottenere la custodia esclusiva del nipote. Il marito di Demet farà nascondere delle sostanze stupefacenti nei camion dell'azienda per far andare in carcere il dottor Aslan.vuole dimostrare la colpevolezza dell'Onder L'imprenditore dovrà fare i conti con l'arrivo della polizia, che lo porterà in carcere con l'dima(Can Yaman) si ...

chaoticyeol : mamma ha insistito per fare colazione fuori ma io non volevo perché dovevo recuperare la puntata di dolunay di venerdì - Luanaisme : Madonna scusate questo lo devo dire: che delusione il finale. Sto zitta per non fare spoiler, ma non mi è piaciuto… - FragileAnche : La prossima settimana puntata doppia...... Siete pronti???? Non vedo l'ora ?? #bittersweet #dolunay -