Dolomiti | vacanza gratis se lasci a casa il cellulare | è “Recharge in Nature”

In Val D’Ega una vacanza… stellare! Il primo “Astro-Villaggio” d’Europa - la casa-razzo - planetario e osservatori nel cuore delle Dolomiti [FOTO] : Nell’anno destinato a rimanere nella storia per la foto del secolo che ha permesso agli uomini di osservare le sembianze di un buco nero, la Val D’Ega (BZ) invita gli appassionati della volta celeste e gli aspiranti astrofisici a cominciare l’esplorazione degli universi possibili dal Sistema Solare, grazie a una galattica offerta a tema astrale. Il cuore delle Dolomiti ha infatti da tempo lo sguardo rivolto verso il firmamento, grazie ...

Dolomiti - “vacanza gratis se stacchi lo smartphone e lasci la tua comfort zone” : “Offriamo ad un piccolo gruppo di persone l’opportunità di trascorrere cinque giorni di totale disconnessione fra le nostre montagne”. La proposta arriva da sette comuni nelle Dolomiti che offrono una vacanza gratis in un rifugio dell’Alto Agordino (Belluno) dal 13 al 17 agosto: un soggiorno gratuito di cinque giorni in cima ad una montagna, a diretto contatto con scorci e panorami inediti creati dagli effetti della tempesta Vaia e ...

