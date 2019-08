Disabile pestato a sangue dal branco mentre difende il fratello da una rapina

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 5 agosto 2019) Stefano Damiano L'aggressione è avvenuta durante la festa patronale. Provvidenziale per evitare il peggio l'intervento di alcuni cittadini Un 25enneè stato malmenato da un gruppo di circa 10 ragazzi perché era intervenuto in difesa delche stava subendo unadal. È successo a Canosa di Puglia dove i due fratelli, originari di Cerignola, erano andati per la festa patronale allestita nell'area per le giostre allestita in zona Piano San Giovanni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti la vittima, afflitto da una gravi disabilità uditiva dell'aggressione era accorsa in difesa dala cui il gruppo aveva rubato il cellulare ma quando questo è intervenuto sono iniziati prima gli spintoni e poi le botte. Nessuno dei passanti è intervenuto in soccorso dei malcapitati e solo grazie all'intervento di due vigilanti, e poi gli agenti del locale ...

