Delmonte contro M5s E Romagna | “Su Bibbiano video montato ad arte | querelo”

(Di lunedì 5 agosto 2019) Reggio Emilia, 5 ago. – (di Paola Benedetta Manca) (AdnKronos) – di Paola Benedetta Manca”Se il M5s Emilia-non modifica , cancellando quelnon veritiero, è pronta una querela per diffamazione e procederò entro 48 ore”. Gabriele, consigliere regionale della Lega, avverte i pentastellati, parlando con l’AdnKronos. Sulla pagina del M5s Emilia-è apparso, infatti, un post, titolato: “Quando la Lega esaltava i casi di successo della Val d’Enza”. A seguire, si spiega che “oggi la Lega vi racconta di volere verità sue sul sistema degli affidi dei minori in Emilia-, ma quattro anni fa il loro giudizio sui servizi sociali della Val d’Enza era tutt’altro” e si tira in ballo il consigliere regionale reggiano Gabriele, invitando gli utenti di Facebook a sentire ...

