Decreto Sicurezza bis | il governo pone la fiducia DIRETTA

Decreto Sicurezza bis - il governo pone la fiducia. Forza Italia non partecipa al voto di fiducia : La maggioranza a Palazzo Madama è a «quota 165», cioè quattro voti al di sopra della cosiddetta «soglia di autosufficienza», di 161 voti. Che cosa faranno i dissidenti m5s e i senatori vicini a Toti

Sicurezza bis - in Senato via all’esame del Decreto : Aula deserta e proteste : Tante contestazioni da sigle e associazioni della società civile. Il padre missionario Alex Zanotelli: «E’ un atto criminale»

Decreto Sicurezza bis - i numeri al Senato e assenze strategiche. M5s : “Governo non cade” : Il Decreto Sicurezza bis andra' in Aula senza mandato al relatore. La commissione Affari costituzionali del Senato ha infatti licenziato il provvedimento senza esaminare i 1240 emendamenti presentati e dalle 12 l'Assemblea di palazzo Madama sara' impegnata con le questioni pregiudiziali presentate dalle opposizioni. E' quindi ormai scontato il ricorso alla fiducia da parte del governo, visto che sarebbe alquanto 'travagliato' l'esame del ...

Decreto Sicurezza bis - iter al via in Senato ma senza relatore : La maggioranza a Palazzo Madama è a «quota 165», cioè quattro voti al di sopra della cosiddetta «soglia di autosufficienza», di 161 voti. Che cosa faranno i dissidenti m5s e i Senatori vicini a Toti

Decreto Sicurezza Bis - verso il voto definitivo in Senato : Conte potrebbe porre la fiducia : Decreto Sicurezza bis verso l'approvazione definitiva in Senato: il presidente del Consiglio Giuseppe Conte potrebbe chiedere un voto di fiducia oggi. I numeri sono però incerti: i Senatori pentastellati dissidenti potrebbero non votare la fiducia, mandando sotto la maggioranza giallo-verde. In soccorso della Lega potrebbero arrivare i Senatori azzurri vicini a Giovanni Toti.

Mozione sfiducia - Salvini serra i ranghi e aspetta il Decreto Sicurezza bis : Mozione sfiducia, Salvini serra i ranghi e aspetta il decreto sicurezza bis Oggi il decreto sicurezza bis arriva a palazzo Madama. La tensione è palpabile e la maggioranza in Senato, come si sa, è molto risicata. Le defezioni di alcuni senatori pentastellati hanno assottigliato ulteriormente il “margine d’errore” del tandem al governo. Salvini riflette sul se porre la fiducia o meno a uno dei decreti più rilevanti e ...

Lega-M5s - il governo non cade nel giorno del Decreto Sicurezza : tutto merito di Fi eFdi : Che il governo debba superare sul decreto Sicurezza quota 161 per stare in piedi non sta scritto da nessuna parte. Se si considera il lungo elenco di decreti legge e la conseguente valanga di voti di fiducia, si registra una media di 151 voti a favore della maggioranza. Un numero al di sotto dei 171

Decreto Sicurezza bis - diretta voto Senato/ Ribelli M5s : rischio numeri per Salvini : Decreto Sicurezza bis, la diretta video streaming del voto in Senato: Governo a rischio, numeri fragili per fiducia a testo Salvini. FI-FdI escono da Aula?

I numeri della maggioranza al Senato - alla prova del Decreto Sicurezza bis : Una maggioranza autosufficiente ma non salda si metterà domani e dopodomani alla prova dell'ultimo passaggio prima della sospensione estiva. Approda infatti in aula al Senato il dl sicurezza bis e tutti gli occhi sono puntati sulla tenuta dell'alleanza giallo-vedre, soprattutto sui banchi del M5s, da cui si levano molte critiche al provvedimento voluto da Matteo Salvini. Al netto delle questioni politiche, che pure contribuiscono a scuoterli, i ...

Salvini : “Domani in Senato per Decreto Sicurezza bis. Di Battista? Potrei mandarlo a ca…” : Ultima giornata di vacanza a Milano Marittima con polemica per il ministro dell’Interno Matteo Salvini, che ha fatto sapere, rispondendo a una domanda su Alessandro Di Battista, che potrebbe mandarlo a quel paese durante il comizio di stasera. Il vicepremier ha detto che domani sarà in Senato per il voto sul decreto sicurezza bis.Continua a leggere

Roma, 4 ago. (AdnKronos) – "Il decreto Salvini è incostituzionale. Calpesta i principi fondamentali del diritto internazionale del mare. è pazzesco punire chi salva le vite in mare peggio di come si puniscono i clan malavitosi". Cosi il segretario di Articolo Uno, Roberto Speranza.

Lega-M5s - i cinque senatori che potrebbero far cadere il governo : a loro la decisione sul Decreto Sicurezza : Martedì 6 agosto sarà il giorno fatidico, quello che decreterà le sorti di questo governo, nonché il giorno della fiducia al decreto Sicurezza bis. Solo due giorni fa la maggioranza ha guadagnato un altro senatore, Emma Pavanelli (M5S), ripescata in Umbria - ricorda Il Corriere della Sera - per manc

Governo - Salvini : “Manovra coraggiosa o il coraggio lo chiediamo agli italiani. Sul Decreto Sicurezza bis vedremo se c’è una maggioranza” : Individua la legge di Bilancio come il vero snodo per la tenuta dell’esecutivo, chiarendo però che sul decreto Sicurezza bis “vedremo se questo Governo ha una maggioranza”. Attacca tre ministri M5s e risponde gelido sul suo rapporto con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Un’intervista – senza domande su Savoini e solo un veloce passaggio sul giornalista di Repubblica insultato sotto il sole di Milano ...

Sicurezza : 1.200 emendamenti a Decreto bis - atteso parere commissione Bilancio : Roma, 31 lug. (AdnKronos) – Lavori fermi in commissione Affari costituzionali del Senato sul decreto legge Sicurezza bis. Si attende infatti che la commissione Bilancio esprima il suo parere sugli emendamenti che sono stati presentati, circa 1.200. Per ora, qualora i pareri dovessero arrivare, sono previste sedute per stasera alle 20, per domani alle 8.30, 15 e 20.30 e per venerdì alle 9. Il provvedimento è invece calendarizzato in ...