Decreto Sicurezza bis | fiducia del Senato con 160 sì | è legge E Salvini ringrazia la

Il “Decreto Sicurezza bis” è legge : È stato approvato al Senato, dove il governo aveva posto la fiducia: si occupa principalmente di immigrazione e ordine pubblico

Decreto Sicurezza bis - Zingaretti : "Grazie agli schiavi 5 Stelle ora Italia meno sicura" : Duro attacco del segretario del Pd, Nicola Zingaretti, al Movimento 5 Stelle dopo l'approvazione del Decreto sicurezza bis al Senato: "Il Decreto Salvini è passato, l'Italia è più insicura. Grazie agli schiavi 5 Stelle la situazione nelle città e nei quartieri rimarrà la stessa, anzi peggiorerà. Il crimine ringrazia, le persone sono sempre sole e le paure aumentano. Salvini ci campa".

Decreto Sicurezza bis : fiducia del Senato con 170 sì - è legge. E Salvini ringrazia la Beata Vergine : Applausi di Lega e M5S in aula. Zingaretti: «Italia più insicura grazie agli schavi 5S». Airola cita Formica: «La politica è merda e sangue»

Sì del Senato alla fiducia - il Decreto Sicurezza bis è legge : 5 M5S non votano : Il Senato ha approvato il provvedimento voluto dal vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, dopo il via libera della Camera arrivato il 25 luglio

Decreto Sicurezza bis - la disumanità è diventata legge : Il secondo Decreto Sicurezza voluto da Salvini è legge. Un testo vergognoso, che ha come unico obiettivo quello di dimostrare ai 5 Stelle e al mondo quanto il ministro dell'Interno possa tirare la corda, quanto possa farsi beffa degli obblighi internazionali di soccorso in mare, quanto possa irridere il diritto internazionale e la coerenza costituzionale. Fin dalla forma della nuova normativa: la decretazione basata sui requisiti di necessità e ...

Il governo ottiene la fiducia al Senato : il Decreto Sicurezza bis è legge : Via libera del Senato alla fiducia posta dal governo sul decreto sicurezza bis. I voti a favore sono 160, i voti contrari 57 e 21 gli astenuti. Con il voto favorevole alla fiducia viene approvato in via definitiva il decreto sicurezza bis, che diventa legge. I presenti erano 289, e la maggioranza richiesta era di 109. "Il decreto sicurezza, più poteri alle forze dell'ordine, più controlli ai confini, più uomini per arrestare mafiosi e ...

Decreto Sicurezza bis è legge : il governo tiene al Senato e passa la prova della fiducia : La crisi di governo sembra scongiurata. Il Decreto sicurezza Bis è stato approvato al Senato con voti 160 favorevoli, 57 contrari e 21 astenuti. Alla fine è rientrato il malumore del Movimento 5 Stelle: i 'dissidenti' hanno deciso di non presentarsi in Aula. Al contrario, i Senatori di Forza Italia hanno deciso di dichiarare il loro 'non voto' ma rimanendo in Aula.

Sicurezza : Salvini - 'con Decreto meno Carola e più Oriana Fallaci' : Roma, 5 ago. (AdnKronos) – "Se devo riassumere" con il decreto legge Sicurezza bis "meno Carola e più Oriana Fallaci". Lo dice al Senato il ministro dell'Interno Matteo Salvini.

La fiducia sul Decreto Sicurezza e la politica d'estate : Chi non vota la Torino-Lione vota contro il governo, così dice Salvini. Bene, ma forse a questo punto andrebbe rivotata una fiducia generale a un governo sostenuto, a quanto hanno detto solennemente i partiti contraenti, dal cosiddetto contratto. Si richiede un nuovo voto e anche un nuovo contratto,